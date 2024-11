Ihattaren torna al gol in Eredivisie e scoppia in lacrime: “È per mia madre, lei sa cosa ho dovuto passare”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Mohamed Ihattaren è tornato al gol al minuto 91 della partita di Eredivisie tra l'Heerenveen e il suo Waalwijk. Si tratta di una rete molto speciale per il giovane calciatore olandese, ex di Juventus e Sampdoria, che interrompe un digiuno lungo quasi 3 anni dopo alcune difficoltà che avevano rallentato una carriera fin qui mai decollata dopo premesse molto interessanti.

Il talento cresciuto nel PSV era tornato in Eredivisie con un contratto di un anno all'RKC Waalwijk dopo oltre due anni senza partite ufficiali: Ihattaren aveva provato dele esperienze tra Samsunspor (in Turchia) e Slavia Praga (in Repubblica Ceca), ma non c'era mai stato un lieto fine. La sua ultima apparizione risaliva al maggio 2022 con l'Ajax, ma in questa stagione ha messo a referto sei presenze e nel corso dell'ultima uscita è arrivato anche il gol.

Ihattaren torna al gol dopo quasi 3 anni e scoppia in lacrime: la dedica speciale alla madre

Dopo il suo primo gol ufficiale con l'RKC, Mo Ihattaren è stato intervistato dalla tv olandese e ad un certo punto è scoppiato in lacrime: "Questo è per mia madre".

Il calciatore olandese classe 2001, dopo aver realizzato l'1-1 a Heerenveen a pochi secondi dalla fine della gara, motiva così la sua dedica speciale: "Ogni mattina c'è la colazione pronta. Tanto amore. Lei sa cosa ho dovuto passare".

La parabola calcistica e i disturbi mentali di Ihattaren

Ihattaren è uno calciatori più promettenti, a livello europeo, della sua generazione. La vita di Mohamed ha subito un duro colpo con la morte del padre e lo stesso calciatore ha raccontato di aver iniziato a far fatica a dormire la notte e ad avere seri problemi: "Quando vedo i padri dei miei compagni sugli spalti, sto male". La figura del papà era fondamentale per lui e quello che accade dopo è frutto di un problema che è esploso ed era diventato incontrollabile per il giovane calciatore olandese. La Juventus lo gira in prestito alla Sampdoria ma dopo qualche mese si perdono le sue tracce.

Mohamed aveva lasciato Genova per andare in Olanda e da quel momento iniziano a rincorrersi voci sulla sua depressione, sul possibile addio al calcio e di brutti giri che avrebbe iniziato a frequentare. Dopo la chiusura del prestito con la Samp va all'Ajax, ma non trova spazio. Per lui pochi minuti con la prima squadra e molte presenze con la Primavera.

Qualche sporadica notizia apparsa sui media olandesi peggiora la situazione: nell'inverno del 2023 fu accusato di violenze domestiche e minacce, poi è stato accostato alla criminalità organizzata e ultimamente sarebbe stato costretto costretto a vendere la casa da un milione di euro. Anche Wesley Sneijder provò ad aiutarlo in quel momento e l'ex Inter ha raccontato così il loro rapporto: "È stato serio due giorni, poi ha iniziato di nuovo a fare di testa sua".

Dopo le parentesi in Turchia e Repubblica Ceca, ecco il ritorno in Olanda. Il ritorno in campo di Mo Ihattaren è stato possibile grazie all’aiuto di un gruppo di professionisti che lo hanno seguito in tutto il percorso di riabilitazione.