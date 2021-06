Prima di vivere notti magiche (si spera), è il momento di una "Notte Azzurra". Alla vigilia dell'avventura a Euro 2020 la Nazionale italiana di Roberto Mancini si ritrova in TV. In occasione della trasmissione condotta da Amadeus e in onda su Rai 1, viene presentata la nostra rappresentativa che si prepara a dare battaglia ai prossimi campionati Europei. Un'occasione anche per conoscere quella che sarà la lista definitiva dei 26 convocati dell'Italia, con il taglio di due giocatori. I nomi degli esclusi saranno ufficializzati nel corso della serata.

Roberto Mancini ha pre-convocato 28 giocatori per Euro 2020. Il gruppo al completo è ospite questa sera in occasione della trasmissione in onda su Rai Uno Notte Azzurra, condotta da Amadeus. È questa l'occasione per dare l'in bocca al lupo alla nostra Nazionale, alla presenza di numerosi personaggi noti del panorama calcistico e dello spettacolo italiano. L'appuntamento è molto atteso anche per sapere quali saranno i due azzurri che saranno "tagliati" dal gruppo: la lista dei 26 calciatori dell'Italia infatti dovrà essere presentata entro mezzanotte, motivo per cui entro stasera le scelte dovranno essere ufficializzate. E non si potrà tornare più indietro.

Inizialmente è stato presentato il gruppo al completo, tenendo conto solo dell'assenza giustificata di Emerson e Jorginho. I due calciatori sono reduci dalla vittoria della Champions con il Chelsea, e dunque stanno rifiatando prima di unirsi al gruppo azzurro. Per conoscere il nome dei due esclusi bisognerà aspettare più avanti nel corso della serata, anche se non è chiara la modalità dell'ufficializzazione del "taglio". È grande l'attesa per l'annuncio e non manca il toto-nomi. Questa la lista dei 28 in attesa di scremature:

Portieri: Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Paris Saint Germain), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Politano (Napoli).