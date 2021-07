“Che ce frega di Ronaldo, noi c’abbiamo Padoin”: la super coppia adesso può diventare realtà Simone Padoin può tornare alla Juventus, dove ritroverebbe quel Cristiano Ronaldo assieme al quale anni fa è stato protagonista di un celebre coro dei tifosi bianconeri: “Che ce frega di Ronaldo, noi c’abbiamo Padoin”. La sua visita alla Continassa di sabato scorso non è passata inosservata: Max Allegri è lo sponsor dell’operazione.

A cura di Paolo Fiorenza

In attesa che l'amletico Cristiano Ronaldo si materializzi alla Continassa dopo le vacanze post Europei – contrassegnate da enigmatici messaggi, ultimo quello di ieri – sabato al centro sportivo della Juventus si è visto invece un altro ritorno graditissimo, quello di Simone Padoin, l'indimenticato ‘talismano' che in 5 anni di militanza bianconera ha vinto altrettanti Scudetti.

Il 37enne centrocampista friulano si è ritirato nello scorso autunno dopo un'ultima avventura con l'Ascoli in Serie B e la sua visita a casa Juve potrebbe non essere di puro piacere. Padoin, che ha lasciato la Vecchia Signora nel 2016 approdando per un triennio al Cagliari prima della chiusura della sua carriera nelle Marche, ha salutato Dybala ed Allegri, e poi ha assistito all'allenamento della squadra al fianco del Vicepresidente Pavel Nedved e del nuovo Football Director Federico Cherubini.

La rimpatriata alla Continassa – svela Tuttosport – potrebbe essere l'antipasto del rientro di Padoin alla Juventus, non come calciatore ma nelle vesti di assistente tecnico di quel Max Allegri che nei due anni in cui lo ha avuto alle sue dipendenze ne ha apprezzato le doti umane e di uomo squadra, oltre che la versatilità tattica che lo ha reso un jolly preziosissimo. Lo staff del livornese al momento è formato dai suoi storici compagni di avventura Landucci (vice), Folletti (preparatore atletico), Trombetta (collaboratore) e Dolcetti (tattico), ma l'ipotesi di allargarlo ulteriormente è sul tavolo della dirigenza.

Qualora il ‘Pado' tornasse davvero alla Juventus, i tifosi potrebbero veder realizzato il sogno di vedere in campo assieme – sia pure con ruoli diversi – i due protagonisti di un celebre coro che era in voga quando CR7 ancora non vestiva la maglia bianconera: "Che ce frega di Ronaldo, noi c'abbiamo Padoin". Adesso Cristiano ce l'hanno – e salvo sorprese dovrebbe tornare alla Continassa il 25 luglio – e l'ipotesi che possa dividere lo spogliatoio col ‘talismano' appare davvero concreta. A quel punto si dovrebbe aggiornare il coro…