Cristiano Ronaldo, messaggio criptico sui social: “Il giorno della decisione” L’attaccante della Juventus ha postato su Instagram una foto in cui è immortalato, elegantissimo, accanto a una delle sue tante fuoriserie. E a corredo Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio criptico che può far mettere in allarme tutto il mondo bianconero, perché ha scritto: “Il giorno della decisione”.

A cura di Alessio Morra

Un post criptico ha pubblicato su Instagram Cristiano Ronaldo che è tornato a scrivere sul suo profilo. Vestito di blu, elegantissimo, e appoggiato su una delle sue tantissime fuori serie – una Rolls Royce – si è fatto immortalare il campione portoghese che ha scritto a corredo una frase secca: "Giorno della decisione". Quale? Non si sa. Ma chiaramente ora il pensiero va al suo futuro calcistico. Perché ancora non è chiaro se Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus nella stagione 2021-2022.

Non è ancora il momento di far suonare un campanello d'allarme per tutto il mondo Juve. Perché magari Cristiano Ronaldo si riferisce a qualcosa altro che non riguardi il suo futuro alla Juventus, ma certo che considerate le voci degli ultimi due mesi potrebbe essere che c'è qualcosa che bolle in pentola.

Nedved garantisce sul futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo

Nei giorni scorsi il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved aveva escluso in modo categorico la cessione di Cristiano Ronaldo dicendo che il portoghese si sarebbe presentato in ritiro il prossimo 25 luglio. Con quelle parole l'ex calciatore aveva cercato di cancellare ogni tipo di voce. E proprio essendo imminente la convocazione per il ritiro in qualunque caso con qualche giorno di anticipo bisognare capire cosa fare e decidere il futuro. E adesso si attende il colloquio di Jorge Mendes con i dirigenti bianconeri. Già nelle prossime ore si potrebbero avere delle novità o magari si scoprirà che la decisione importante di Cristiano Ronaldo non riguarda il suo futuro alla Juventus.