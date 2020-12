Non ci poteva essere chiusura migliore per il gruppo G di Champions League. Per scoprire quale sarà la squadra che chiuderà in testa il girone e che potrà quindi essere inserita tra le teste di serie nel prossimo sorteggio di Nyon, bisognerà infatti attendere il triplice fischio finale di Barcellona-Juventus: il big match del ‘Camp Nou', in programma questa sera alle ore 21.00. Nonostante il momento negativo dei blaugrana, per i bianconeri sarà una sfida difficile e per certi versi impossibile, poiché per vincere il girone i ragazzi di Pirlo dovranno vincere con 3 o più gol di scarto, oppure con 2 reti ma partendo dal risultato di 3-1.

Tra i tanti motivi d'interesse dei novanta minuti in terra catalana, ci sarà anche quello del primo suggestivo scontro tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, dopo che quest'ultimo ha lasciato la Spagna per trasferirsi in Italia. Assente all'andata perché contagiato dal Coronavirus, il portoghese avrà dunque il compito di caricarsi i compagni sulle spalle e tentare l'impresa di demolire e umiliare la squadra di Ronald Koeman.

Le possibili scelte dei due allenatori

Reduce dalla clamorosa sconfitta in campionato contro il Cadice, che ha fatto sprofondare la squadra a dodici punti dalla capolista Atletico Madrid, Koeman deve sciogliere gli ultimi dubbi prima di confermare l'undici che questa sera affronterà la Juventus. I ballottaggi riguardano la difesa, dove Lenglet e Araujo sono in vantaggio su Mingueza, il centrocampo con Busquets favorito rispetto all'ex Pjanic e l'attacco dove il ballottaggio è tra Coutinho e Pedri. I blaugrana non potranno contare sugli indisponibili Piqué, Umtiti, Sergi Roberto e Ansu Fati.

Senza Demiral e Chiellini, Andrea Pirlo ha invece meno dubbi di formazione. Il tecnico schiererà il 4-4-2 già visto nelle ultime uscite, con Buffon in porta e Cuadrado e Alex Sandro ai lati di Bonucci e Danilo. Nel settore nevralgico del campo spazio ad Arthur e ad uno tra Rabiot e McKennie, con Ramsey e Chiesa sugli esterni. Davanti la coppia Cristiano Ronaldo-Morata, con Paulo Dybala che osserverà dalla panchina quella che potrebbe essere la squadra del futuro.

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Coutinho; Braithwaite. All: Koeman

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All: Pirlo