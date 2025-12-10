Champions League, le partite di oggi in TV: dove vedere, orari e canali

Il programma completo delle partite di Champions League previste per oggi, mercoledì 10 dicembre. In campo oltre a Juventus e Napoli anche Real Madrid-Manchester City. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming.

Seconda giornata di Champions League in questa settimana che vedrà scendere in campo alcune sfide interessanti. Oltre alla partita della Juventus che all'Allianz Stadium affronterà il Pafos, ci sono altri 8 match più o meno di cartello che arricchiranno la serata di oggi, mercoledì 10 dicembre. In casa del Benfica di Mourinho scenderà in campo infatti il Napoli di Conte pronto a centrare altri tre punti dopo il successo proprio contro i bianconeri in campionato. Non solo le squadra di Spalletti e Conte però, occhi punti anche sulla sfida del Bernaebeu tra il Real Madrid i Xabi Alonso e il Manchester City di Pep Guardiola.

Il PSG campione in carica invece scenderà in campo a Bilbao contro l'Athletic mentre l'Arsenal sarà di scena in casa del Brugge con Borussia-Bodo e Bayer-Leverkusen che promettono gol e spettacolo. Nel pomeriggio, alle 18:45 il Villarreal ospiterà il Copenaghen mentre l'Ajax fanalino di coda andrà a fare visita al Qarabag. L'unica italiana in campo della serata sarà dunque la Juventus che dopo il ko di Napoli proverà a rialzarsi in Champions dando seguito alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Bodo. Qui tutte le informazioni sul programma della serata e su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Partite Champions League, programma di oggi e orari tv

Il programma delle partite di Champions League di mercoledì 10 dicembre valide per il sesto turno della fase campionato:

DIRETTA GOL Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW 18:45 Villarreal-Copenhagen Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

18:45 Qarabag-Ajax Sky Sport 254 e in streaming su NOW

21:00 Juventus-Pafos Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW 21:00 Benfica-Napoli Amazon Prime Video (per i clienti Sky app di Prime disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass)

21:00 Real Madrid-Manchester City Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e in chiaro su TV8

21:00 Athletic Bilbao-PSG Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

21:00 Club Brugge-Arsenal Sky Sport 255 e in streaming su NOW

21:00 Borussia Dortmund-Bodo Glimt Sky Sport 256 e in streaming su NOW

21:00 Bayer Leverkusen-Newcastle Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Tutte le partite di Champions League, anche per questa stagione, sono trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Nella serata odierna Juventus-Pafos sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Per tutti gli abbonati la possibilità inoltre di seguire le partite in streaming sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su NOW.

La partita tra Benfica e Napoli invece sarà trasmessa in esclusiva per i soli abbonati ad Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere invece il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

I bianconeri al momento sono ancora a metà classifica e una vittoria mettere sicuramente gli uomini di Spalletti in una situazione migliore per blindare i playoff e magari avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi. Il Napoli invece è a 7 punti, appena un punto sopra i bianconeri fermi a 6. L'Arsenal capolista invece ha la possibilità di allungare ancora facendo 6 su 6 approfittando anche degli impegni sulla carta insidiosi di Real Madrid e PSG.