Champions League oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite di Milan, Lazio, Napoli e Inter nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 in programma martedì 28 e mercoledì 19 novembre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv e in chiaro.

A cura di Vito Lamorte

Si torna in campo per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024. Si gioca martedì 28 novembre e mercoledì 29 per il penultimo turno della prima fase. Le squadre italiane a scendere in campo per prime saranno Milan e Lazio mentre Inter e Napoli saranno impegnate qualche ora dopo.

Ad aprire le danze sarà la Lazio in casa contro il Celtic: i biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per poter continuare a cullare il sogno di andare agli ottavi. La sofferta affermazione contro il Feyenoord ha permesso alla squadra di Sarri di portarsi al secondo posto del gruppo E ma manca l'ultimo sforzo. In serata il Milan ospita il Borussia Dortmund per quello che è un vero e proprio spartiacque della stagione: i rossoneri, dopo la splendida affermazione sul PSG, devono vincere per vedersi aprire davanti varie opzioni nell'ultimi turno (quando andranno a giocare in casa del Newcastle). Situazione molto incerta anche nel girone F.

Situazioni diverse per Inter e Napoli. I nerazzurri sono già qualificati agli ottavi e con tutta probabilità si giocheranno il primo posto del gruppo D in casa contro la Real Sociedad all'ultimo turno. I campioni d'Italia in carica saranno di scena al Bernabeu contro il Real Madrid per strappare il pass per gli ottavi conquistando definitivamente il secondo posto del girone C: non sarà facile per gli uomini di Mazzarri ma, dopo la buona prova dell'andata e lo scossone in panchina, non c'è da escludere nulla a priori.

Champions League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Milan e Lazio scenderanno in campo martedì sera ospitando Borussia Dortmund e Celtic mentre Napoli e Inter sono le due italiane impegnate nel mercoledì di Champions. Il Napoli sarà di scena a Madrid contro il Real, con il match degli azzurri che andrà in onda in esclusiva per abbonati solo su Amazon Prime Vide, e Inter in casa del Benfica.

Di seguito il programma completo delle partite di Champions League in TV oggi e domani:

28/11 – 18:45 – Lazio-Celtic (Sky, Infinity+)

28/11 – 18:45 – Shakthar Donetsk-Anversa (Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 – Feyenoord-Atletico Madrid (Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 –Barcellona-Porto (Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 – Milan-Borussia Dortmund (Canale 5, Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 – PSG-Newcastle (Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 – Manchester City-Lipsia (Sky, Infinity+)

28/11 – 21:00 – Young Boys-Stella Rossa(Sky, Infinity+)

29/11 – 18:45 – Galatasaray-Manchester United (Sky, Infinity+)

29/11 – 18:45 – Siviglia-PSV (Sky, Infinity+)

29/11 – 21:00 – Bayern Monaco-Copenhagen (Sky, Infinity+)

29/11 – 21:00 – Arsenal-Lens (Sky, Infinity+)

29/11 – 21:00 – Napoli-Real Madrid (Amazon Prime Video)

29/11 – 21:00 – Braga-Union (Sky, Infinity+)

29/11 – 21:00 – Benfica-Inter (Sky, Infinity+)

29/11 – 21:00 – Real Sociedad-Salisburgo (Sky, Infinity+)

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Tutte le partite delle italiane Lazio, Milan, Napoli, Inter saranno visibili anche in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Prime video. Amazon Prime Video oggi trasmetterà in esclusiva (per abbonati) Real Madrid-Napoli, mentre la diretta tv e il live streaming di Milan-Borussia Dortmund sarà disponibile su tutte le altre piattaforme che trasmettono le partite della Champions League.