Benfica-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions L’Inter in casa del Benfica per la quinta giornata del Girone D di Champions League 2023-2024. Si gioca mercoledì 29 novembre 2023 allo stadio da Luz di Lisbona, fischio d’inizio alle ore 21. Diretta TV e streaming su Sky. Le ultime notizie sulle formazioni di Inzaghi e Schmidt.

L'Inter va a giocare in casa del Benfica in un match valido per la quinta giornata del Girone D di Champions League 2023-2024. Si gioca oggi, mercoledì 29 novembre 2023, allo stadio da Luz di Lisbona calcio d'inizio alle ore 21. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

I nerazzurri sono primi nel girone con la Real Sociedad e si giocheranno la prima piazza proprio contro i baschi nell'ultimo turno a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi si presenta alla sfida contro i portoghesi con il pass per gli ottavi di finale già in tasca grazie al successo di misura sul campo del Salisburgo prima della sosta per le Nazionali. Nell'ultimo turno di campionato l'Inter ha pareggiato per 1-1 in casa della Juventus ed è ancora in testa alla Serie A, con due punti di vantaggio proprio sui bianconeri. Il Benfica non sta disputando una buona stagione europea e si aggrappa a queste ultime due uscite per provare ad andare in Europa League: nell'ultimo turno di Primeira Liga le Aguias hanno battuto per 2-0 il Famalicao. All'andata l'Inter ha vinto 1-0 con gol di Marcus Thuram.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter. Inzaghi fa ampio ricorso al turnover con Arnautovic e Sanchez che troveranno spazio in attacco. Frattesi in mezzo al campo e Asllani. In porta Audero. Schmidt con Musa terminale offensivo e il trio Joao Mario-Di Maria-Rafa Silva sulla trequarti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino; J. Mario, Di Maria, Rafa Silva; Musa. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Partita: Benfica-Inter

Dove: stadio Da Luz, Lisbona

Quando: mercoledì 29 novembre 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 5ª giornata Gruppo D

Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV: il canale in chiaro

La partita Benfica-Inter sarà visibile in diretta tv su canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252: la gara di Lisbona sarà visibile anche all’interno di Diretta Gol e anche in 4K su Sky Sport 4K (213). A trasmettere l'incontro sarà anche Infinity+ di Mediaset (sempre se abbonati).

Benfica-Inter dove vederla in streaming

Benfica-Inter sarà visibile in chiaro e gratis anche in diretta streaming su Mediaset Infinity+, su Sky Go (in esclusiva per abbonati) oppure su NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Benfica-Inter di Champions

L'Inter cambierà qualcosa per far rifiatare qualche titolarissimo: spazio a Frattesi, Asllani e Carlos Augusto in mediana, avanti dovrebbero esserci Arnautovic e Alexis Sanchez.

Il Benfica con il solito 4-2-3-1 con il trio Joao Mario, Di Maria e Rafa Silva a supporto di Musa. In mediana Neves e Florentino.

La classifica del Girone D della Champions League

Questa la classifica del gruppo D prima della quinta giornata: Inter e Real Sociedad sono già qualificate e si sfideranno nell'ultima giornata per decidere chi si prendere la vetta del raggruppamento.

Real Sociedad 10 pt (DR +5) Inter 10 pt (DR +3) Salisburgo 3 pt (DR -2) Benfica 0 (DR -6)