Champions League 2023, il calendario della quinta giornata: partite e orari TV La Champions League 2023-2024 ritorna con il programma completo tra martedì 28 novembre e mercoledì 29. Delle quattro italiane impegnate, la Lazio gioca alle 18:45 contro il Celtic, poi Milan-Borussia alle 21 (28 novembre). Benfica-Inter e Real Madrid-Napoli mercoledì 29 (entrambe alle 21). Dirette TV e streaming su Sky, Infinity+. I campioni d’Italia su Prime Video, i rossoneri su Canale 5.

La quinta giornata di Champions League è in programma tra martedì 28 novembre e mercoledì 29, con in calendario alcune gare decisive per le sorti di diverse squadre ancora alla ricerca della qualificazione al secondo turno. Due le fasce orarie classiche, alle 18:45 e alle 21:00, mentre le dirette in TV e in streaming sono a pagamento su Sky, Prime Video e Infinity Plus di Mediaset, con Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita del martedì, tra il Milan e il Borussia Dortmund.

In campo, ovviamente anche tutte le italiane presenti nella Fase a Gironi, con Lazio e Milan che scenderanno in campo martedì 28, entrambe in casa, rispettivamente contro Celtic (per il Gruppo E) e contro il Borussia Dortmund (Gruppo F). Poi, le altre due squadre di Serie A, che giocano mercoledì con l'Inter a Benfica (Gruppo D) e il Napoli a Madrid (Gruppo C). Tra le quattro squadre italiane, solamente l'Inter è riuscita già a strappare la qualificazione anticipata, mentre per Lazio, Napoli e Milan tutto è ancora da definire. I nerazzurri con il successo sul Salisburgo si sono messi al sicuro mentre un importantissimo ma non decisivo passo in avanti lo ha fatto anche il Milan vincendo a San Siro contro il PSG. Complicato il cammino della Lazio, ora seconda ma con una classifica cortissima in cui si gioca il tuto per tutto con Atletico e Feyenoord, mentre i campioni d'Italia che ripartono dalla guida di Walter Mazzarri, sono ad un passo per il secondo posto ma la trasferta con il Real è di quelle in cui provare a fare punti.

Martedì 28 novembre, per le italiane apre le danze la Lazio, di scena all'Olimpico alle 18:45 contro gli scozzesi del Celtic, poi alle 21:00 a San Siro c'è Milan-Borussia Dortmund. Mercoledì 29 novembre, entrambe alle 21:00 Benfica-Inter e Real Madrid-Napoli.

Le partite di martedì per la quinta giornata della Champions League 2023

Martedì 28 novembre il palinsesto di Champions league prevede un totale di 8 partite distribuite su due slot orari, 18:45 e 21:00. Tutte visibili su Sky e Infinity+, ma con il Milan che sarà in onda in chiaro e gratuitamente anche su Canale 5.

18:45 – Lazio-Celtic (Sky, Infinity+)

18:45 – Shakhtar-Anversa (Sky, Infinity+)

21:00 – Barcellona-FC Porto (Sky, Infinity+)

21:00 – Feyenoord-Atl. Madrid (Sky, Infinity+)

21:00 – Manchester City-RB Lipsia (Sky, Infinity+)

21:00 – Milan-Dortmund (Sky, Infinity+, Canale 5)

21:00 – PSG-Newcastle (Sky, Infinity+)

21:00 – Young Boys-Stella Rossa (Sky, Infinity+)

Gli orari tv delle partite di mercoledì

Per mercoledì 29 novembre altre 8 partite in tabellone per la Champions League e altre due italiane, Inter e Napoli entrambe alle 21:00. Ecco tutte le gare e i canali TV e di diretta streaming su cui seguirle

18:45 – Galatasaray-Manchester Utd (Sky, Infinity+)

18:45 – Siviglia-PSV (Sky, Infinity+)

21:00 – Arsenal-Lens (Sky, Infinity+)

21:00 – Bayern-FC Copenhagen (Sky, Infinity+)

21:00 – Benfica-Inter (Sky, Infinity+)

21:00 – Braga-Union Berlino (Sky, Infinity+)

21:00 – Real Madrid-Napoli (Prime Video)

21:00 – Real Sociedad-Salzburg (Sky, Infinity+)