Champions League in TV, dove vedere le partite di ritorno dei playoff: orari e diretta in chiaro La Champions League in campo per il ritorno dei playoff. In campo Milan, Atalanta e Juventus tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Champions League torna in campo per le partite valide per il ritorno dei playoff. A partire da domani, martedì 18 febbraio, fino a mercoledì 19 febbraio, andranno in scena le partite che decreteranno le altre squadre che entreranno nel tabellone degli ottavi. Occhi puntati sulle partite di Juventus, Atalanta e Milan. Le ultime due sono chiamate a ribaltare le sconfitte rimediate rispettivamente a Brugge e contro il Feyenoord in Olanda mentre i bianconeri sono chiamati a difendere il vantaggio accumulato all'andata contro il PSV dopo la vittoria per 2-1 di Torino. Ma non si tratta degli unici risultati rimasti aperti. Basti pensare al big match di Madrid tra il Real e il City di Guardiola chiamato all'impresa dopo la sconfitta interna per 3-2 maturata contro la squadra di Ancelotti.

Borussia Dortmund e PSG dopo i 3-0 dell'andata sembrano già avere più di un passo agli ottavi mentre restano apertissime le partite tra Monaco e Benfica ma anche Bayern Monaco-Celtic. Tutti gli incontri sono in programma alle 18:45 e alle 21, a trasmetterli saranno Sky e NOW, eccezione per PSV-Juventus che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista alcuna diretta in chiaro su TV8 che ha scelto di dedicare spazio alla migliore delle sfide in calendario al mercoledì: in questo caso Real Madrid-Manchester City. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Champions League, le partite: gli orari in tv

Tutte le partite valida per il ritorno dei playoff di Champions sono in programma tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, dalle ore 18:45 alle 21. Milan e Atalanta andranno in onda in diretta tv e in streaming su Sky (e Sky Go) oltre che su NOW. Mentre PSV-Juventus sarà la partita trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Questo il calendario completo e il palinsesto delle partite:

18 febbraio, ore 18:45 Milan-Feyenoord (Sky, NOW)

(Sky, NOW) 18 febbraio ore 21:00 Benfica-Monaco (Sky, NOW)

18 febbraio ore 21:00 Atalanta-Bruges (Sky, NOW)

(Sky, NOW) 18 febbraio ore 21:00 Bayern Monaco-Celtic (Sky, NOW)

19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (Sky, NOW)

19 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City (Sky, NOW, Tv8)

19 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest(Sky, NOW)

19 febbraio, ore 21.00 – PSV-Juventus (Amazon Prime Video)

Milan-Feyenoord in diretta tv su Sky

Il calendario del ritorno dei playoff di Champions League si aprirà con Milan-Feyenoord. La partita si gioca alle ore 18:45 e sarà trasmessa su Sky ai canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 251). Incontro in onda anche su NOW.

PSV-Juventus su Prime Video, come vederla in TV e streaming

La sfida tra PSV e Juventus in programma mercoledì 19 febbraio si disputerà alle ore 21 in diretta tv e in streaming (tramite app o sito) su Amazon Prime Video riservata in esclusiva ai soli abbonati. La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini.