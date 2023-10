Champions League 2023, il calendario della terza giornata: partite e orari TV Le partite della 3ª giornata della fase a gironi della Champions: Napoli, Inter, Milan e Lazio in campo il 24 e il 25 ottobre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri in palinsesto.

A cura di Vito Lamorte

La terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024 si gioca martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2023. Gli orari delle partite sono quelli soliti, ovvero le 18:45 e 21:00: nel primo slot scenderanno in campo Inter e Lazio, nel secondo Napoli e Milan.

L'Inter sarà di scena martedì 24 ottobre alle ore 18.45 contro il Salisburgo al Meazza: dopo la vittoria col Benfica e il pareggio all'esordio in casa della Real Sociedad, i nerazzurri proveranno a cogliere il bottino pieno per confermarsi in testa al gruppo D. Nello stesso giorno, alle 21:00, all'Olympiastadion di Berlino il Napoli sfiderà l'Union Berlino di Bonucci per cercare i 3 punti e issarsi al secondo posto del girone C, mettendosi su binari più comodi in vista delle ultime tre gare del raggruppamento. Gli azzurri vengono dalla sconfitta col Real Madrid, che ha lasciato un po' d'amaro in bocca per come è maturata ma ora bisogna guardare avanti per provare a centrare di nuovo gli ottavi di finale.

PSG-Milan è la sfida più attesa ed è l'incontro di cartello di mercoledì: i rossoneri non hanno ancora vinto e vengono da due pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund mentre i parigini vengono dalla batosta rimediata in casa dei Magpies e vogliono riprendersi la vetta del Gruppo F, uno dei più difficili della Champions. Qualche ora prima la Lazio sarà ospite del Feyenoord e vuole proseguire il suo ottimo cammino europeo dopo il pareggio rocambolesco con l'Atletico Madrid, ottenuto grazie al gol di testa del portiere Provedel in pieno recupero, e alla vittoria in casa del Celtic nei minuti finali con un gol di Pedro.

Leggi anche Le probabili formazioni di Union Berlino-Napoli: i titolari di Garcia per la partita di Champions

Nel programma delle gare di Champions da segnalare al martedì Galatasaray-Bayern Monaco, Benfica-Real Sociedad e Siviglia-Arsenal mentre al mercoledì l'attenzione cadrà su Newcastle-Borussia Dortmund, Celtic-Atletico Madrid e Young Boys-Manchester City.

Tutte le partite saranno visibili in diretta TV e in streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Amazon Prime video. Anche questo martedì una gara della fase a gironi di Champions andrà in chiaro per tutti e gratis su Canale 5. Mercoledì, invece, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva per i propri abbonati una delle migliori partite in calendario.

Le partite di martedì per la terza giornata della Champions League 2023

Union Berlino-Napoli è la partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle ore 21, mentre Inter-Salisburgo sarà trasmessa sui canali di Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 3ª giornata della fase a gironi di Champions di martedì 24 ottobre:

18:45 – Inter – Salisburgo (Sky, Infinity+)

18:45 – Galatasaray – Bayern Monaco (Sky, Infinity+)

21:00 – Manchester United – Copenhagen (Sky, Infinity+)

21:00 – Benfica – Real Sociedad (Sky, Infinity+)

21:00 – Siviglia– Arsenal (Sky, Infinity+)

21:00 – Lens – PSV Eindhoven (Sky, Infinity+)

21:00 – Braga – Real Madrid (Sky, Infinity+)

21:00 – Union Berlino – Napoli (Sky, Canale 5, Infinity+)

Gli orari tv delle partite di mercoledì

PSG-Milan (ore 21:00) è la partita del mercoledì che rientra nel palinsesto di Amazon Prime Video e sarà visibile solo agli abbonati della piattaforma mentre Feyenoord-Lazio, che si gioca alle ore 18:45, andrà in onda solo su Sky e Infinity+ di Mediaset. Di seguito il calendario e il programma completo della 3ª giornata della fase a gironi di Champions di mercoledì 25 ottobre:

18:45 – Feyenoord – Lazio (Sky, Infinity+)

18:45 – Barcellona – Shakhtar Donetsk (Sky, Infinity+)

21:00 – Celtic – Atletico Madrid (Sky, Infinity+)

21:00 – PSG – Milan (Prime Video)

21:00 – Newcastle – Borussia Dortmund (Sky, Infinity+)

21:00 – Lipsia – Stella Rossa (Sky, Infinity+)

21:00 – Young Boys – Manchester City (Sky, Infinity+)

21:00 – Anversa – Porto (Sky, Infinity+).