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I “Mondiali” della Kings League sono appena finiti, ma in Italia non se n’è accorto quasi nessuno

La terza edizione della Kings World Cup Clubs 2026 ha portato in Italia una settimana di grande spettacolo, con il coinvolgimento di squadre provenienti da sette leghe: ottimo il riscontro dal vivo alla Kings League Arena di Cologno Monzese, meno i dati online.
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A cura di Alessio Pediglieri
I brasiliani di H3X festeggiano il titolo di campioni del Mondo per Club in Kings League (credits Kings League)
I brasiliani di H3X festeggiano il titolo di campioni del Mondo per Club in Kings League (credits Kings League)

La Kings League resta un formato nuovo e affascinante con il suo calcio a 7 fatto di regole innovative, presidenti-streamer, match brevi e un linguaggio digitale nativo rivolto soprattutto alle ultime generazioni. In sé cela tutte le caratteristiche per funzionare anche in Italia, dove il pubblico giovane consuma sport in modo frammentato e su piattaforme streaming, eppure alcuni numeri del Mondiale Clubs 2026 appena concluso, non possono apparire pienamente soddisfacenti. Probabilmente pesano il periodo estivo di bassa e strategie ancora da mettere a punto, quelle stesse che, stando alle dichiarazioni recenti, verranno riviste e corrette e che ridaranno slancio e vigore alla King anche sul fronte italiano, riacquistando quell'interesse iniziale che ne aveva fatto un vero evento mediatico di successo.

Kings World Cup Clubs 2026 in Italia: il successo del pubblico dal vivo

I numeri difficilmente mentono ma è necessario anche saperli leggere, contestualizzarsi e inserirli in un discorso più ampio. Ma sono sempre un punto di partenza su cui inserire una riflessione e proporre un'analisi con lo scopo di scoprire dove e come migliorarli. La Kings World Cup Clubs 2026, giocata a Cologno Monzese con Alpak FC arrivata in finale e poi sconfitta dal G3X brasiliano, ha registrato un buon riscontro di pubblico in presenza: oltre 9.000 spettatori complessivi alla Kings Arena nelle 27 partite, con sold out in finale e in diverse giornate. È un segnale di interesse concreto sul posto.

Fabrizio Romano sul palco di premiazione: è stato uno dei tanti ospiti VIP (credits Kings League)
Fabrizio Romano sul palco di premiazione: è stato uno dei tanti ospiti VIP (credits Kings League)

I dati online, tra live e streaming: numeri inferiori rispetto al passato

Diverso il discorso sui dati di streaming: sul canale YouTube ufficiale i livelli sono risultati inferiori rispetto al recente passato e anche rispetto alle giornate ordinarie della lega nazionale. Nel 2025 si erano visti picchi ripetuti oltre le 400 mila visualizzazioni, ma già nel corso dello stesso anno e soprattutto nel 2026 i picchi delle finali nazionali si sono attestati intorno ai 230-240 mila, con le giornate di campionato spesso sotto i 200 mila.

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In questo contesto, l'evento mondiale di casa non ha generato alcun boost misurabile: gli stream del torneo sono rimasti in linea o leggermente sotto le giornate di campionato, senza il salto che ci si poteva aspettare da un appuntamento ospitato in Italia e con una squadra italiana in finale.

L'analisi sul mercato italiano per la Kings League, rispetto agli altri Paesi

Restando prettamente ai numeri, questi non possono soddisfare un'operazione esigente e di professionisti che mira sempre e solo al top. Sono comunque, una base su cui attenzionarsi, sfruttandoli per la crescita dell'intero movimento. Ma questi stessi numeri restano una base su cui lavorare. Il confronto con i mercati esteri conferma il divario: in Brasile, sullo stesso torneo, i canali principali hanno superato quelli italiani, dove il pubblico si è stabilizzato su un nucleo digitale più basso rispetto al 2025 e non ha seguito la crescita registrata in altri Paesi dove si è diffusa a macchia d'olio la Kings League con tutti i suoi eventi derivati.

Vittorio Gilli, Alpak FC, premiato come miglior portiere della manifestazione (credits Kings League)
Vittorio Gilli, Alpak FC, premiato come miglior portiere della manifestazione (credits Kings League)

Cosa dicono questi numeri: le strategie in revisione e le prospettive di ripresa

Le dichiarazioni ufficiali degli ultimi mesi non nascondono del tutto la necessità di correggere la rotta che rimane salda e dritta verso obiettivi chiari, a dimostrazione della validità di un progetto considerato sotto ogni suo punto di vista vincente. Sul quale c'è già una nuova visione all'orizzonte: l'idea verso formati più corti e una possibile superlega internazionale. 

Per l’Italia questi dati diventano un punto di partenza. Sviluppando le nuove strategie già in atto si può recuperare attenzione e ridurre la saturazione degli eventi, soprattutto in chiave mercato italiano, oggi fermo su numeri di nicchia, ma con tutti i presupposti per tornare a crescere. Al momento i dati video dicono che il momento di hype è alle spalle e che l’evento di casa non è bastato a invertire la tendenza. La Kings League ha però dimostrato già in passato di saper trasformare i momenti di difficoltà in occasioni di correzione e ripresa.

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