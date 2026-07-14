Scommette appena 23 euro e ne vince quasi 25 mila: la multipla fortunata è incredibile

La sequenza di pronostici indovinati è iniziata col brivido di Spagna-Belgio nei quarti ed è finita con la sequenza di risultati indovinati nel golf. Dieci eventi indovinati e tanti soldi in tasca con poco.

Chiamatela come volete: intuito, fortuna, colpo di c… ma la bolletta pensata, giocata e vinta da un fortunato scommettitore del Regno Unito ha fruttato un bel gruzzolo. Con una giocata di appena 23 euro (20 sterline) è riuscito mettere in tasca circa 25 mila euro (21 mila e rotti in sterline). Protagonista dell'impresa è un tifoso, appassionato di sport del Regno Unito, la cui identità è rimasta anonima per questione di privacy ma è stata confermata dal payout effettuato da SkyBet che ha ribattezzato la combinazione di eventi la "multipla sportiva definitiva". Sono stati presi ben 10 pronostici tra calcio, UFC e golf sono stati.

La multipla da 10 eventi che ha fruttato una vincita da 25 mila euro

Lo scommettitore deve aver studiato con attenzione scrupolosa su quali eventi puntare una manciata di soldi. Nemmeno tanti, a giudicare dall'importo contenuto e alla portata di tutti: ha piazzato 20 euro scegliendo dieci eventi distribuiti su tre discipline sportive.

I quarti di finale dei Mondiali giocati il 10 luglio. La prima selezione comprendeva in particolare la vittoria della Spagna sul Belgio: il gol del 2-1 di Merino all'88° ha fatto sì che la schedina avesse ancora un senso tenendo viva la multipla. Da quel momento, evento dopo evento, la sequenza di puntate ha preso forma fino ad alimentare le speranze di una vincita importante.

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I pronostici perfetti su UFC 329. Una parte consistente della multipla era incentrata sull'UFC 329, evento disputato a Las Vegas in occasione del ritorno di Conor McGregor (sconfitto dopo appena un minuto per infortunio, quell'incontro ha sollevato molti sospetti). Lo scommettitore ha indovinato diversi incontri della card mettendo in fila una serie di pronostici corretti: vittoria di Damian Pinas contro César Almeida, conclusa con un KO al primo round; vittoria dell'ex campione dei pesi medi Robert Whittaker nel suo debutto nei pesi mediomassimi contro Nikita Krylov; successi di Paddy Pimblett e Max Holloway.

Il golf completa la schedina vincente. Dopo calcio e Arti Marziali Miste, all'appello mancavano ancora ben quattro risultati relativi al Genesis Scottish Open. Nella multipla erano presenti pronostici sui piazzamenti tra i primi 20 di Robert MacIntyre, Chris Gotterup, Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick. L'ultimo pezzo del mosaico era la posizione in classifica di Rory McIlroy, che è riuscito a chiudere tra i primi dieci del torneo. Quando anche questa previsione si è verificata, la schedina è risultata pienamente vincente.

Da una puntata minima a un ricco premio

Con tutte e dieci le selezioni corrette, la calcolatrice ha conteggiato poco alla volta l'esatta proporzione della vincita: ovvero una somma di 21.303,99 sterline, equivalenti a circa 25 mila euro. Considerando che la puntata iniziale era di sole 20 sterline (circa 23 euro), il profitto finale è stato di 21.283,99 sterline… una giocata baciata dalla fortuna.