Il surreale rientro della Russia nel volley mondiale: non gioca da 5 anni, è 3ª a un soffio dall’Italia

La FIVB ha riammesso le nazionali russe conservando i punti congelati dopo l’esclusione del 2022. Così la selezione maschile, senza partite ufficiali da quasi cinque anni, è tornata direttamente al terzo posto del ranking mondiale, vicinissima all’Italia. Una posizione che potrebbe rivelarsi decisiva per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La Russia non disputa una partita ufficiale di pallavolo maschile da quasi cinque anni, eppure è improvvisamente ricomparsa al terzo posto del ranking mondiale, a pochi punti dall'Italia bicampione del mondo in carica. Non è un errore della classifica, ma la conseguenza di una decisione della FIVB che ha prodotto un autentico cortocircuito sportivo e potrebbe persino agevolare il percorso russo verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Tutto comincia nel marzo 2022, quando, dopo l'invasione dell'Ucraina, la Federazione internazionale escluse dalle proprie competizioni le nazionali, i club e gli ufficiali di gara di Russia e Bielorussia. La selezione maschile russa, che non gioca un incontro ufficiale dal 2021, scomparve così dai tornei internazionali. Il suo punteggio nel ranking FIVB, però, non venne cancellato né progressivamente ridotto: rimase semplicemente congelato.

Durante l'assenza della Russia, l'Italia ha vissuto uno dei cicli più vincenti della propria storia. Gli azzurri hanno conquistato l'Europeo 2021, sono diventati campioni del mondo nel 2022 e hanno poi difeso il titolo vincendo nuovamente i Mondiali 2025. Nel mezzo hanno raggiunto la finale dell'Europeo 2023, chiusa con la medaglia d'argento, e la semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024, terminando il torneo al quarto posto. Mentre l'Italia giocava decine di partite, vinceva due Mondiali consecutivi e affrontava tutte le principali nazionali, la Russia non scendeva mai in campo. Eppure ora le due squadre sono separate da appena una quindicina di punti.

Perché la Russia è tornata nel ranking mondiale senza giocare

La situazione è cambiata il 7 luglio 2026, quando il CIO ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, ritenendo superata la violazione per la quale era stato sanzionato nel 2023. Il Comitato olimpico internazionale ha inoltre dichiarato non più applicabili le precedenti raccomandazioni che limitavano la partecipazione degli atleti russi. La decisione non ha obbligato le singole federazioni a riammettere automaticamente la Russia, ma ha lasciato a ciascuna la possibilità di scegliere tempi e modalità del reintegro.

Il ranking mondiale ufficiale FIVB di pallavolo maschile al 22 luglio 2026

La FIVB si è adeguata appena un giorno dopo, riaprendo le competizioni alle selezioni russe e stabilendo che avrebbero conservato i punti posseduti prima dell'esclusione. Il risultato è stato immediato: la Russia maschile è rientrata direttamente al terzo posto con 352,10 punti, dietro alla Polonia a quota 377,54 e all'Italia a 367,53. Pur essendo rimasta ferma per quasi cinque anni, si è ritrovata davanti agli Stati Uniti e ad appena 15 punti dagli azzurri.

Lo stesso criterio è stato applicato alla nazionale femminile russa, tornata nel ranking con il punteggio congelato al momento della sospensione. In questo caso il risultato è meno clamoroso, ma comunque significativo: la Russia è ricomparsa direttamente al nono posto con 277,59 punti, pur non avendo disputato incontri ufficiali internazionali durante gli anni dell'esclusione. Il distacco dall'Italia capolista, prima con 467,01 punti, è però molto più ampio: le azzurre conservano un vantaggio di 189,42 punti.

Come funziona il ranking FIVB e perché ha creato il paradosso

Il paradosso più evidente resta quindi quello della classifica maschile e nasce dal funzionamento del ranking. Dopo ogni partita una squadra guadagna o perde punti in base al risultato, alla forza dell'avversario e alle probabilità iniziali. In questi anni l'Italia e le altre nazionali hanno continuato a giocare, rischiando quindi anche di arretrare.

Le ultime partite valide per il ranking giocate dalla nazionale di volley maschile della Russia

La Russia, invece, non ha conquistato nuovi punti ma non ha potuto neppure perderne. Il valore accumulato prima della sospensione è rimasto congelato e, al momento del reintegro, è stato restituito integralmente. È come se per la selezione russa il tempo sportivo si fosse fermato, mentre tutte le altre nazionali continuavano a esporsi alle oscillazioni della classifica.

Come il terzo posto può favorire la Russia verso Los Angeles 2028

Non si tratta soltanto di una stranezza statistica. Il sistema di qualificazione della pallavolo per Los Angeles 2028 prevede che gli ultimi posti disponibili vengano assegnati attraverso il ranking mondiale al termine della fase preliminare della VNL 2028. Partire dalla terza posizione offre dunque alla Russia un vantaggio enorme: potrebbe ottenere il pass olimpico senza dover recuperare il terreno normalmente perso dopo cinque stagioni di inattività.

La Russia dovrà tornare a giocare e mantenere il proprio punteggio, ma il vantaggio iniziale è evidente: mentre l'Italia ha dovuto vincere un Europeo, due Mondiali e continuare a misurarsi con le migliori squadre del pianeta, la selezione russa è tornata sul podio del ranking senza aver disputato una sola partita.