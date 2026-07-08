Calcio
video suggerito
video suggerito
Mondiali di calcio 2026

L’aereo del Brasile rientra a Rio dopo il fallimento ai Mondiali, ma a bordo c’è un solo calciatore

L’aereo ufficiale del Brasile di ritorno a Rio dopo l’eliminazione dai Mondiali aveva a bordo un solo giocatore. Non c’era nemmeno Ancelotti.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Fabrizio Rinelli
Danilo, unico calciatore del Brasile a bordo del volo di ritorno a Rio.
Danilo, unico calciatore del Brasile a bordo del volo di ritorno a Rio.
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Mondiali di calcio 2026

L'aereo della nazionale brasiliana è partito martedì dal New Jersey, dove alloggiava la squadra per i Mondiali, diretto a Rio de Janeiro. La delusione, dopo il fallimento dei verdeoro eliminati agli ottavi a seguito della sconfitta subita contro la Norvegia, è tanta. Ma la sorpresa più grande rientrando nel proprio paese, è stata quella di vedere, una volta atterrato l'aereo della nazionale brasiliana, che a bordo ci fosse un solo giocatore: Danilo. L'ex Juventus è stato intercettato all'uscita dall'aeroporto tutto solo e non ha proferito parola. Il resto della squadra, con il Ct Carlo Ancelotti, compreso, si sono diretti in altre destinazioni.

Secondo i media brasiliani, Danilo è rientrato insieme al resto della delegazione brasiliana comprensiva di massaggiatori, staff, medici e addetti alla comunicazione ma senza nessun altro compagno di squadra. La spiegazione principale di questa insolita situazione risiede negli impegni dei giocatori. Infatti, coloro i quali militano in squadre europee, dopo l'eliminazione, sono stati autorizzati a recarsi nelle loro mete di vacanza prima di ricongiungersi alle rispettive squadre di club per il ritiro. Per Ancelotti invece, destinazione Vancouver (Canada) per rilassarsi qualche giorno e ricaricare le batterie in vista degli impegni di settembre.

Una situazione che di certo non ha fatto piacere al popolo brasiliano il quale avrebbe preferito vedere tutti i calciatori rientrati compatti nel proprio paese. L'immagine di un solo giocatore presente a Rio dopo la disfatta Mondiali di certo non è proprio bellissima. A bordo dell'aereo, a fare compagnia a Danilo, oltre a membri dello staff tecnico, personale di supporto, c'era anche il portiere Leo Nannetti, che non era stato convocato per i Mondiali ma aveva partecipato agli allenamenti dei portieri.

Leggi anche
Bizarrap fa una gaffe sul premio a Messi dopo l'Egitto: "Sapevo già da ieri che dovevo consegnarlo"

L'immagine di Danilo come unico giocatore sul volo ufficiale ha attirato l'attenzione in Brasile e simboleggia la brusca conclusione di un Mondiale terminato prima del previsto per una delle favorite alla vittoria finale. Qualcuno si aspettava che l'esempio di rientrare in Brasile, oltre a Danilo, lo dessero anche i calciatori più esperti come Alisson, Marquinhos, Casemiro o lo stesso Neymar. E invece tutti si sono concentrati a tuffarsi nelle proprie vacanze per cancellare un po' quella delusione e prepararsi alla nuova stagione con la propria squadra di club lasciando ai tifosi, come sempre, la delusione di un'eliminazione arrivata davvero troppo presto.

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views