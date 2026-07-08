L’aereo del Brasile rientra a Rio dopo il fallimento ai Mondiali, ma a bordo c’è un solo calciatore

L’aereo ufficiale del Brasile di ritorno a Rio dopo l’eliminazione dai Mondiali aveva a bordo un solo giocatore. Non c’era nemmeno Ancelotti.

Danilo, unico calciatore del Brasile a bordo del volo di ritorno a Rio.

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L'aereo della nazionale brasiliana è partito martedì dal New Jersey, dove alloggiava la squadra per i Mondiali, diretto a Rio de Janeiro. La delusione, dopo il fallimento dei verdeoro eliminati agli ottavi a seguito della sconfitta subita contro la Norvegia, è tanta. Ma la sorpresa più grande rientrando nel proprio paese, è stata quella di vedere, una volta atterrato l'aereo della nazionale brasiliana, che a bordo ci fosse un solo giocatore: Danilo. L'ex Juventus è stato intercettato all'uscita dall'aeroporto tutto solo e non ha proferito parola. Il resto della squadra, con il Ct Carlo Ancelotti, compreso, si sono diretti in altre destinazioni.

Secondo i media brasiliani, Danilo è rientrato insieme al resto della delegazione brasiliana comprensiva di massaggiatori, staff, medici e addetti alla comunicazione ma senza nessun altro compagno di squadra. La spiegazione principale di questa insolita situazione risiede negli impegni dei giocatori. Infatti, coloro i quali militano in squadre europee, dopo l'eliminazione, sono stati autorizzati a recarsi nelle loro mete di vacanza prima di ricongiungersi alle rispettive squadre di club per il ritiro. Per Ancelotti invece, destinazione Vancouver (Canada) per rilassarsi qualche giorno e ricaricare le batterie in vista degli impegni di settembre.

Una situazione che di certo non ha fatto piacere al popolo brasiliano il quale avrebbe preferito vedere tutti i calciatori rientrati compatti nel proprio paese. L'immagine di un solo giocatore presente a Rio dopo la disfatta Mondiali di certo non è proprio bellissima. A bordo dell'aereo, a fare compagnia a Danilo, oltre a membri dello staff tecnico, personale di supporto, c'era anche il portiere Leo Nannetti, che non era stato convocato per i Mondiali ma aveva partecipato agli allenamenti dei portieri.

L'immagine di Danilo come unico giocatore sul volo ufficiale ha attirato l'attenzione in Brasile e simboleggia la brusca conclusione di un Mondiale terminato prima del previsto per una delle favorite alla vittoria finale. Qualcuno si aspettava che l'esempio di rientrare in Brasile, oltre a Danilo, lo dessero anche i calciatori più esperti come Alisson, Marquinhos, Casemiro o lo stesso Neymar. E invece tutti si sono concentrati a tuffarsi nelle proprie vacanze per cancellare un po' quella delusione e prepararsi alla nuova stagione con la propria squadra di club lasciando ai tifosi, come sempre, la delusione di un'eliminazione arrivata davvero troppo presto.