Neymar rovina la sua ultima col Brasile ai Mondiali: provocazioni e spintoni per un finale imbarazzante

Neymar chiude la sua carriera con la maglia del Brasile in modo discutibile. Il suo comportamento dopo essere entrato in campo è stato disastroso.

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Neymar in lacrime subito dopo il fischio finale di Brasile-Norvegia è l'immagine della delusione totale dell'intero popolo verdeoro per l'eliminazione dai Mondiali agli ottavi. In tanti però contestano al numero 10 della Selecao un comportamento poco consono per una partita di tale spessore. Neymar ha messo a segno il rigore del momentaneo 2-1 che però non è servito al Brasile per rimettere in piedi la partita. E proprio sul dischetto del rigore Neymar si è mostrato molto fragile dal punto di vista emotivo cadendo nelle provocazioni del portiere norvegese Nyland il quale tentava di innervosirlo: "Te lo paro".

Neymar ha reagito e dopo un botta e risposta con l'estremo difensore norvegese ha realizzato con freddezza il rigore, ma ha risposto alle provocazioni, cercando il portiere con lo sguardo dopo il tiro e dicendogli qualche frase. Insomma, non il modo migliore per congedarsi con la maglia del Brasile dato che quella con la Norvegia, per sua stessa ammissione, è stata l'ultima partita con i verdeoro.

Non solo il siparietto con Nyland. Neymar nel corso della partita si è scontrato più volte con Odegaard. Il brasiliano dopo il gol del 2-1 ha spinto duramente il capitano della Norvegia dopo che il pallone era stato allontanato, e il fantasista dell'Arsenal è stato bravo a non reagire, probabilmente consapevole delle implicazioni di un'ingenua ammonizione (o addirittura di un cartellino rosso) in un torneo dei Mondiali. Proprio la mancata reazione di Odegaard ha finito per innervosire ulteriormente Neymar il quale, forse anche a fronte di una condizione fisica non ottimale, è sembrato a tratti nervoso e poco funzionale per il gioco della squadra di Ancelotti.

Al triplice fischio le lacrime di Neymar fanno male, non solo al popolo brasiliano, ma a tutti gli amanti del calcio, certo. Sta di fatto che l'attaccante carioca ha perso un'occasione per dare un finale migliore alla sua ultima uscita ufficiale con la maglia verdeoro. Ed è proprio questo che contestano alcuni tifosi brasiliani sui social sottolineando come Neymar avesse mostrato poca maturità in un momento delicato come quello specie per un giocatore della sua esperienza che in campo avrebbe dovuto trascinare i suoi e non perdere tempo a discutere con gli avversari tra uno spintone e l'altro.