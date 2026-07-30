Il calendario completo della Serie C: tutte le giornate dei gironi A, B e C

Sono stati resi noti i calendari della nuova stagione di Serie C, che definiranno il cammino delle 60 squadre impegnate nel terzo livello del calcio professionistico italiano.

Serse Cosmi, allenatore della Salernitana, e Eugenio Corini, tecnico di Union Brescia.

Sono stati ufficializzati i calendari della prossima stagione di Serie C, che segneranno il percorso delle 60 squadre che prendono parte al terzo campionato professionistico italiano.

Il calendario completo del Girone A

Il girone A riunisce molte delle principali realtà del Nord Italia e promette equilibrio e tradizione, con il ritorno del Treviso tra i professionisti e sfide di grande interesse come Pro Vercelli-Novara. Attenzione anche alle lombarde Lecco, Renate, Lumezzane e Ospitaletto Franciacorta, senza dimenticare le ambizioni di Trento e Dolomiti Bellunesi. La grande favorita è Union Brescia.

1ª Giornata

Alcione Milano – Renate

Cittadella – Pergolettese

F. Caratese – Dolomiti B.

Giana Erminio – Albinoleffe

Juventus NG – Novara

Lecco – Arzignano V.

Ospitaletto F. – Lumezzane

Pro Vercelli – Desenzano

Trento – Treviso

Union Brescia – Carpi

2ª Giornata

Albinoleffe – Ospitaletto F.

Arzignano V. – Pro Vercelli

Carpi – Juventus NG

Desenzano – Trento

Dolomiti B. – Alcione Milano

Lumezzane – Giana Erminio

Novara – F. Caratese

Pergolettese – Union Brescia

Renate – Cittadella

Treviso – Lecco

Union Brescia.

3ª Giornata

Albinoleffe – Carpi

Alcione Milano – Treviso

Cittadella – Lumezzane

Giana Erminio – Dolomiti B.

Juventus NG – Pergolettese

Ospitaletto F. – Arzignano V.

Pro Vercelli – F. Caratese

Renate – Novara

Trento – Lecco

Union Brescia – Desenzano

4ª Giornata

Arzignano V. – Desenzano

Carpi – Cittadella

Dolomiti B. – Albinoleffe

F. Caratese – Alcione Milano

Lecco – Giana Erminio

Lumezzane – Renate

Novara – Pergolettese

Ospitaletto F. – Juventus NG

Trento – Union Brescia

Treviso – Pro Vercelli

5ª Giornata

Albinoleffe – Arzignano V.

Carpi – Ospitaletto F.

Cittadella – Juventus NG

Desenzano – Lecco

Giana Erminio – Trento

Lumezzane – Novara

Pergolettese – F. Caratese

Pro Vercelli – Alcione Milano

Renate – Dolomiti B.

Union Brescia – Treviso

6ª Giornata

Alcione Milano – Union Brescia

Arzignano V. – Renate

Dolomiti B. – Lumezzane

F. Caratese – Giana Erminio

Juventus NG – Albinoleffe

Lecco – Pergolettese

Novara – Carpi

Ospitaletto F. – Cittadella

Trento – Pro Vercelli

Treviso – Desenzano

7ª Giornata

Albinoleffe – Alcione Milano

Carpi – Arzignano V.

Cittadella – Lecco

Desenzano – Juventus NG

Giana Erminio – Pro Vercelli

Lumezzane – F. Caratese

Novara – Ospitaletto F.

Pergolettese – Trento

Renate – Treviso

Union Brescia – Dolomiti B.

8ª Giornata

Alcione Milano – Trento

Arzignano V. – Pergolettese

Cittadella – Albinoleffe

Dolomiti B. – Novara

F. Caratese – Desenzano

Juventus NG – Lumezzane

Lecco – Union Brescia

Ospitaletto F. – Renate

Pro Vercelli – Carpi

Treviso – Giana Erminio

9ª Giornata

Arzignano V. – Juventus NG

Desenzano – Dolomiti B.

Lecco – Alcione Milano

Lumezzane – Albinoleffe

Novara – Cittadella

Pergolettese – Carpi

Renate – Giana Erminio

Trento – F. Caratese

Treviso – Ospitaletto F.

Union Brescia – Pro Vercelli

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus NG.

10ª Giornata

Albinoleffe – Novara

Alcione Milano – Desenzano

Carpi – Lumezzane

Cittadella – Arzignano V.

Dolomiti B. – Trento

F. Caratese – Treviso

Giana Erminio – Union Brescia

Juventus NG – Renate

Ospitaletto F. – Pergolettese

Pro Vercelli – Lecco

11ª Giornata

Alcione Milano – Carpi

Arzignano V. – Novara

Desenzano – Giana Erminio

Lecco – F. Caratese

Pergolettese – Lumezzane

Pro Vercelli – Ospitaletto F.

Renate – Albinoleffe

Trento – Juventus NG

Treviso – Dolomiti B.

Union Brescia – Cittadella

12ª Giornata

Albinoleffe – Pergolettese

Carpi – Renate

Cittadella – Treviso

Dolomiti B. – Lecco

F. Caratese – Union Brescia

Giana Erminio – Alcione Milano

Juventus NG – Pro Vercelli

Lumezzane – Arzignano V.

Novara – Desenzano

Ospitaletto F. – Trento

13ª Giornata

Alcione Milano – Lumezzane

Desenzano – Ospitaletto F.

F. Caratese – Carpi

Giana Erminio – Cittadella

Lecco – Juventus NG

Pergolettese – Renate

Pro Vercelli – Dolomiti B.

Trento – Albinoleffe

Treviso – Novara

Union Brescia – Arzignano V.

14ª Giornata

Albinoleffe – Union Brescia

Arzignano V. – Alcione Milano

Carpi – Giana Erminio

Cittadella – F. Caratese

Juventus NG – Treviso

Lumezzane – Trento

Novara – Lecco

Ospitaletto F. – Dolomiti B.

Pergolettese – Pro Vercelli

Renate – Desenzano

15ª Giornata

Alcione Milano – Ospitaletto F.

Desenzano – Albinoleffe

Dolomiti B. – Carpi

F. Caratese – Arzignano V.

Giana Erminio – Juventus NG

Lecco – Lumezzane

Pro Vercelli – Novara

Trento – Cittadella

Treviso – Pergolettese

Union Brescia – Renate

Andrea Caracciolo, presidente del Lumezzane.

16ª Giornata

Albinoleffe – Treviso

Arzignano V. – Trento

Carpi – Lecco

Cittadella – Pro Vercelli

Juventus NG – Dolomiti B.

Lumezzane – Desenzano

Novara – Alcione Milano

Ospitaletto F. – Union Brescia

Pergolettese – Giana Erminio

Renate – F. Caratese

17ª Giornata

Alcione Milano – Pergolettese

Desenzano – Carpi

Dolomiti B. – Cittadella

F. Caratese – Albinoleffe

Giana Erminio – Novara

Lecco – Ospitaletto F.

Pro Vercelli – Lumezzane

Trento – Renate

Treviso – Arzignano V.

Union Brescia – Juventus NG

Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese.

18ª Giornata

Albinoleffe – Lecco

Arzignano V. – Dolomiti B.

Carpi – Trento

Cittadella – Alcione Milano

Juventus NG – F. Caratese

Lumezzane – Treviso

Novara – Union Brescia

Ospitaletto F. – Giana Erminio

Pergolettese – Desenzano

Renate – Pro Vercelli

19ª Giornata

Alcione Milano – Juventus NG

Desenzano – Cittadella

Dolomiti B. – Pergolettese

F. Caratese – Ospitaletto F.

Giana Erminio – Arzignano V.

Lecco – Renate

Pro Vercelli – Albinoleffe

Trento – Novara

Treviso – Carpi

Union Brescia – Lumezzane

Atalanta U23.

Il calendario completo del Girone B

Il girone B si annuncia di altissimo livello grazie alla presenza delle retrocesse dalla Serie B Pescara, Reggiana e Spezia, tutte candidate a un immediato ritorno in cadetteria.

1ª giornata

Campobasso-Pianese

Grosseto-Spezia

Guidonia M.-Gubbio

Latina-Pineto

Livorno-Torres

Perugia-Ostiamare

Pescara-Vis Pesaro

Reggiana-Ravenna

Sambenedettese-Forlì

Vado-Atalanta U23

2ª giornata

Atalanta U23-Guidonia M.

Forlì-Pescara

Gubbio-Reggiana

Ostiamare-Grosseto

Pianese-Vado

Pineto-Livorno

Ravenna-Latina

Spezia-Campobasso

Torres-Sambenedettese

Vis Pesaro-Perugia

3ª giornata

Campobasso-Gubbio

Grosseto-Torres

Guidonia M.-Pianese

Latina-Forlì

Livorno-Atalanta U23

Perugia-Pineto

Pescara-Ravenna

Reggiana-Vado

Sambenedettese-Spezia

Vis Pesaro-Ostiamare

4ª giornata

Atalanta U23-Pescara

Forlì-Vis Pesaro

Gubbio-Latina

Guidonia M.-Reggiana

Pianese-Grosseto

Pineto-Sambenedettese

Ravenna-Perugia

Spezia-Livorno

Torres-Ostiamare

Vado-Campobasso

5ª giornata

Grosseto-Campobasso

Latina-Guidonia M.

Livorno-Vado

Ostiamare-Ravenna

Perugia-Spezia

Pescara-Gubbio

Pineto-Forlì

Sambenedettese-Atalanta U23

Torres-Pianese

Vis Pesaro-Reggiana

Cristiano Lucarelli, allenatore del Livorno.

6ª giornata

Atalanta U23-Ravenna

Campobasso-Pineto

Forlì-Torres

Grosseto-Perugia

Gubbio-Ostiamare

Guidonia M.-Livorno

Pianese-Sambenedettese

Reggiana-Latina

Spezia-Vis Pesaro

Vado-Pescara

7ª giornata

Latina-Atalanta U23

Livorno-Pianese

Ostiamare-Forlì

Perugia-Reggiana

Pescara-Spezia

Pineto-Grosseto

Ravenna-Gubbio

Sambenedettese-Campobasso

Torres-Vado

Vis Pesaro-Guidonia M.

8ª giornata

Atalanta U23-Vis Pesaro

Campobasso-Torres

Grosseto-Sambenedettese

Gubbio-Perugia

Guidonia M.-Pineto

Latina-Ostiamare

Livorno-Pescara

Pianese-Ravenna

Reggiana-Spezia

Vado-Forlì

9ª giornata

Forlì-Livorno

Ostiamare-Pianese

Perugia-Vado

Pescara-Guidonia M.

Pineto-Reggiana

Ravenna-Campobasso

Sambenedettese-Latina

Spezia-Gubbio

Torres-Atalanta U23

Vis Pesaro-Grosseto

10ª giornata

Campobasso-Perugia

Gubbio-Atalanta U23

Guidonia M.-Forlì

Latina-Vis Pesaro

Livorno-Grosseto

Pescara-Ostiamare

Pianese-Pineto

Ravenna-Spezia

Reggiana-Torres

Vado-Sambenedettese

Lo stadio Renato Curi, casa del Perugia.

11ª giornata

Atalanta U23-Campobasso

Forlì-Pianese

Grosseto-Reggiana

Ostiamare-Vado

Perugia-Pescara

Pineto-Gubbio

Sambenedettese-Livorno

Spezia-Latina

Torres-Guidonia M.

Vis Pesaro-Ravenna

12ª giornata

Campobasso-Forlì

Gubbio-Vis Pesaro

Guidonia M.-Perugia

Latina-Pianese

Livorno-Ostiamare

Pescara-Torres

Ravenna-Pineto

Reggiana-Sambenedettese

Spezia-Atalanta U23

Vado-Grosseto

13ª giornata

Atalanta U23-Reggiana

Campobasso-Livorno

Forlì-Gubbio

Grosseto-Pescara

Ostiamare-Spezia

Pianese-Perugia

Pineto-Vis Pesaro

Sambenedettese-Guidonia M.

Torres-Latina

Vado-Ravenna

Daniele De Rossi, proprietario dell'Ostiamare.

14ª giornata

Atalanta U23-Pineto

Gubbio-Grosseto

Guidonia M.-Ostiamare

Latina-Campobasso

Perugia-Torres

Pescara-Sambenedettese

Ravenna-Forlì

Reggiana-Livorno

Spezia-Vado

Vis Pesaro-Pianese

15ª giornata

Campobasso-Vis Pesaro

Forlì-Reggiana

Grosseto-Guidonia M.

Livorno-Ravenna

Ostiamare-Atalanta U23

Pianese-Gubbio

Pineto-Pescara

Sambenedettese-Perugia

Torres-Spezia

Vado-Latina

16ª giornata

Atalanta U23-Forlì

Gubbio-Vado

Guidonia M.-Campobasso

Latina-Grosseto

Perugia-Livorno

Pescara-Pianese

Ravenna-Torres

Reggiana-Ostiamare

Spezia-Pineto

Vis Pesaro-Sambenedettese

Attilio Tesser, allenatore della Reggiana.

17ª giornata

Campobasso-Pescara

Forlì-Spezia

Grosseto-Atalanta U23

Livorno-Vis Pesaro

Ostiamare-Pineto

Perugia-Latina

Pianese-Reggiana

Sambenedettese-Ravenna

Torres-Gubbio

Vado-Guidonia M.

18ª giornata

Atalanta U23-Pianese

Forlì-Perugia

Gubbio-Sambenedettese

Latina-Livorno

Ostiamare-Campobasso

Pineto-Torres

Ravenna-Grosseto

Reggiana-Pescara

Spezia-Guidonia M.

Vis Pesaro-Vado

19ª giornata

Campobasso-Reggiana

Grosseto-Forlì

Guidonia M.-Ravenna

Livorno-Gubbio

Perugia-Atalanta U23

Pescara-Latina

Pianese-Spezia

Sambenedettese-Ostiamare

Torres-Vis Pesaro

Vado-Pineto

Salernitana.

Il calendario completo del Girone C

Nel girone C spicca il ritorno del Bari, che riaccende sfide di grande fascino come quella contro il Catania, oltre ai numerosi derby del Sud: Bari-Barletta, Bari-Casarano, Salernitana-Cavese, Potenza-Picerno, Crotone-Cosenza e il sempre acceso confronto tra Foggia e Cerignola. Il raggruppamento meridionale quest'anno toccherà all'Inter U23.

1ª giornata

Altamura-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza

Bari-Cavese

Casertana-Barletta

Catania-Inter U23

Crotone-Foggia

Giugliano-Scafatese

Picerno-Savoia

Potenza-Casarano

Salernitana-Sorrento

2ª giornata

Barletta-Bari

Casarano-Giugliano

Cavese-Audace Cerignola

Cosenza-Potenza

Foggia-Salernitana

Inter U23-Altamura

Monopoli-Catania

Savoia-Casertana

Scafatese-Picerno

Sorrento-Crotone

3ª giornata

Altamura-Savoia

Bari-Casarano

Casertana-Scafatese

Catania-Cosenza

Crotone-Barletta

Foggia-Audace Cerignola

Giugliano-Sorrento

Picerno-Inter U23

Potenza-Monopoli

Salernitana-Cavese

4ª giornata

Altamura-Bari

Audace Cerignola-Giugliano

Casarano-Barletta

Catania-Scafatese

Cosenza-Cavese

Inter U23-Casertana

Monopoli-Foggia

Salernitana-Potenza

Savoia-Crotone

Sorrento-Picerno

5ª giornata

Bari-Potenza

Barletta-Salernitana

Casarano-Audace Cerignola

Casertana-Altamura

Cavese-Sorrento

Crotone-Inter U23

Foggia-Savoia

Giugliano-Cosenza

Picerno-Catania

Scafatese-Monopoli

Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23.

6ª giornata

Altamura-Picerno

Audace Cerignola-Casertana

Catania-Barletta

Cosenza-Scafatese

Inter U23-Foggia

Monopoli-Crotone

Potenza-Cavese

Salernitana-Giugliano

Savoia-Casarano

Sorrento-Bari

7ª giornata

Bari-Cosenza

Barletta-Potenza

Casarano-Monopoli

Casertana-Catania

Cavese-Savoia

Crotone-Salernitana

Foggia-Sorrento

Giugliano-Inter U23

Picerno-Audace Cerignola

Scafatese-Altamura

8ª giornata

Audace Cerignola-Altamura

Catania-Crotone

Cavese-Casertana

Cosenza-Foggia

Giugliano-Barletta

Inter U23-Scafatese

Monopoli-Savoia

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari

Sorrento-Casarano

9ª giornata

Altamura-Catania

Bari-Giugliano

Barletta-Cavese

Casarano-Salernitana

Casertana-Monopoli

Crotone-Audace Cerignola

Foggia-Potenza

Picerno-Cosenza

Savoia-Inter U23

Scafatese-Sorrento

10ª giornata

Audace Cerignola-Savoia

Bari-Crotone

Barletta-Picerno

Cavese-Casarano

Cosenza-Altamura

Giugliano-Foggia

Inter U23-Monopoli

Potenza-Catania

Salernitana-Scafatese

Sorrento-Casertana

11ª giornata

Altamura-Potenza

Casertana-Bari

Catania-Giugliano

Crotone-Casarano

Foggia-Cavese

Inter U23-Sorrento

Monopoli-Audace Cerignola

Picerno-Salernitana

Savoia-Cosenza

Scafatese-Barletta

12ª giornata

Audace Cerignola-Catania

Bari-Scafatese

Barletta-Monopoli

Casarano-Foggia

Cavese-Picerno

Cosenza-Inter U23

Giugliano-Casertana

Potenza-Crotone

Salernitana-Savoia

Sorrento-Altamura

13ª giornata

Altamura-Cavese

Casertana-Casarano

Catania-Sorrento

Crotone-Giugliano

Foggia-Barletta

Inter U23-Salernitana

Monopoli-Cosenza

Picerno-Bari

Savoia-Potenza

Scafatese-Audace Cerignola

Una formazione del Potenza Calcio della stagione 2025–2026.

14ª giornata

Audace Cerignola-Inter U23

Bari-Foggia

Barletta-Altamura

Casarano-Picerno

Cavese-Crotone

Cosenza-Casertana

Giugliano-Savoia

Potenza-Scafatese

Salernitana-Catania

Sorrento-Monopoli

15ª giornata

Altamura-Casarano

Audace Cerignola-Barletta

Casertana-Salernitana

Catania-Bari

Crotone-Cosenza

Inter U23-Potenza

Monopoli-Cavese

Picerno-Giugliano

Savoia-Sorrento

Scafatese-Foggia

16ª giornata

Bari-Savoia

Barletta-Inter U23

Casarano-Catania

Cavese-Scafatese

Crotone-Picerno

Foggia-Casertana

Giugliano-Altamura

Potenza-Audace Cerignola

Salernitana-Monopoli

Sorrento-Cosenza

17ª giornata

Altamura-Crotone

Audace Cerignola-Sorrento

Casertana-Potenza

Catania-Cavese

Cosenza-Salernitana

Inter U23-Bari

Monopoli-Giugliano

Picerno-Foggia

Savoia-Barletta

Scafatese-Casarano

18ª giornata

Bari-Monopoli

Barletta-Sorrento

Casarano-Cosenza

Cavese-Inter U23

Crotone-Scafatese

Foggia-Altamura

Picerno-Casertana

Potenza-Giugliano

Salernitana-Audace Cerignola

Savoia-Catania

19ª giornata

Altamura-Salernitana

Audace Cerignola-Bari

Casertana-Crotone

Catania-Foggia

Cosenza-Barletta

Giugliano-Cavese

Inter U23-Casarano

Monopoli-Picerno

Scafatese-Savoia

Sorrento-Potenza