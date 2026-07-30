Il calendario completo della Serie C: tutte le giornate dei gironi A, B e C
Sono stati ufficializzati i calendari della prossima stagione di Serie C, che segneranno il percorso delle 60 squadre che prendono parte al terzo campionato professionistico italiano.
Il calendario completo del Girone A
Il girone A riunisce molte delle principali realtà del Nord Italia e promette equilibrio e tradizione, con il ritorno del Treviso tra i professionisti e sfide di grande interesse come Pro Vercelli-Novara. Attenzione anche alle lombarde Lecco, Renate, Lumezzane e Ospitaletto Franciacorta, senza dimenticare le ambizioni di Trento e Dolomiti Bellunesi. La grande favorita è Union Brescia.
1ª Giornata
Alcione Milano – Renate
Cittadella – Pergolettese
F. Caratese – Dolomiti B.
Giana Erminio – Albinoleffe
Juventus NG – Novara
Lecco – Arzignano V.
Ospitaletto F. – Lumezzane
Pro Vercelli – Desenzano
Trento – Treviso
Union Brescia – Carpi
2ª Giornata
Albinoleffe – Ospitaletto F.
Arzignano V. – Pro Vercelli
Carpi – Juventus NG
Desenzano – Trento
Dolomiti B. – Alcione Milano
Lumezzane – Giana Erminio
Novara – F. Caratese
Pergolettese – Union Brescia
Renate – Cittadella
Treviso – Lecco
3ª Giornata
Albinoleffe – Carpi
Alcione Milano – Treviso
Cittadella – Lumezzane
Giana Erminio – Dolomiti B.
Juventus NG – Pergolettese
Ospitaletto F. – Arzignano V.
Pro Vercelli – F. Caratese
Renate – Novara
Trento – Lecco
Union Brescia – Desenzano
4ª Giornata
Arzignano V. – Desenzano
Carpi – Cittadella
Dolomiti B. – Albinoleffe
F. Caratese – Alcione Milano
Lecco – Giana Erminio
Lumezzane – Renate
Novara – Pergolettese
Ospitaletto F. – Juventus NG
Trento – Union Brescia
Treviso – Pro Vercelli
5ª Giornata
Albinoleffe – Arzignano V.
Carpi – Ospitaletto F.
Cittadella – Juventus NG
Desenzano – Lecco
Giana Erminio – Trento
Lumezzane – Novara
Pergolettese – F. Caratese
Pro Vercelli – Alcione Milano
Renate – Dolomiti B.
Union Brescia – Treviso
6ª Giornata
Alcione Milano – Union Brescia
Arzignano V. – Renate
Dolomiti B. – Lumezzane
F. Caratese – Giana Erminio
Juventus NG – Albinoleffe
Lecco – Pergolettese
Novara – Carpi
Ospitaletto F. – Cittadella
Trento – Pro Vercelli
Treviso – Desenzano
7ª Giornata
Albinoleffe – Alcione Milano
Carpi – Arzignano V.
Cittadella – Lecco
Desenzano – Juventus NG
Giana Erminio – Pro Vercelli
Lumezzane – F. Caratese
Novara – Ospitaletto F.
Pergolettese – Trento
Renate – Treviso
Union Brescia – Dolomiti B.
8ª Giornata
Alcione Milano – Trento
Arzignano V. – Pergolettese
Cittadella – Albinoleffe
Dolomiti B. – Novara
F. Caratese – Desenzano
Juventus NG – Lumezzane
Lecco – Union Brescia
Ospitaletto F. – Renate
Pro Vercelli – Carpi
Treviso – Giana Erminio
9ª Giornata
Arzignano V. – Juventus NG
Desenzano – Dolomiti B.
Lecco – Alcione Milano
Lumezzane – Albinoleffe
Novara – Cittadella
Pergolettese – Carpi
Renate – Giana Erminio
Trento – F. Caratese
Treviso – Ospitaletto F.
Union Brescia – Pro Vercelli
10ª Giornata
Albinoleffe – Novara
Alcione Milano – Desenzano
Carpi – Lumezzane
Cittadella – Arzignano V.
Dolomiti B. – Trento
F. Caratese – Treviso
Giana Erminio – Union Brescia
Juventus NG – Renate
Ospitaletto F. – Pergolettese
Pro Vercelli – Lecco
11ª Giornata
Alcione Milano – Carpi
Arzignano V. – Novara
Desenzano – Giana Erminio
Lecco – F. Caratese
Pergolettese – Lumezzane
Pro Vercelli – Ospitaletto F.
Renate – Albinoleffe
Trento – Juventus NG
Treviso – Dolomiti B.
Union Brescia – Cittadella
12ª Giornata
Albinoleffe – Pergolettese
Carpi – Renate
Cittadella – Treviso
Dolomiti B. – Lecco
F. Caratese – Union Brescia
Giana Erminio – Alcione Milano
Juventus NG – Pro Vercelli
Lumezzane – Arzignano V.
Novara – Desenzano
Ospitaletto F. – Trento
13ª Giornata
Alcione Milano – Lumezzane
Desenzano – Ospitaletto F.
F. Caratese – Carpi
Giana Erminio – Cittadella
Lecco – Juventus NG
Pergolettese – Renate
Pro Vercelli – Dolomiti B.
Trento – Albinoleffe
Treviso – Novara
Union Brescia – Arzignano V.
14ª Giornata
Albinoleffe – Union Brescia
Arzignano V. – Alcione Milano
Carpi – Giana Erminio
Cittadella – F. Caratese
Juventus NG – Treviso
Lumezzane – Trento
Novara – Lecco
Ospitaletto F. – Dolomiti B.
Pergolettese – Pro Vercelli
Renate – Desenzano
15ª Giornata
Alcione Milano – Ospitaletto F.
Desenzano – Albinoleffe
Dolomiti B. – Carpi
F. Caratese – Arzignano V.
Giana Erminio – Juventus NG
Lecco – Lumezzane
Pro Vercelli – Novara
Trento – Cittadella
Treviso – Pergolettese
Union Brescia – Renate
16ª Giornata
Albinoleffe – Treviso
Arzignano V. – Trento
Carpi – Lecco
Cittadella – Pro Vercelli
Juventus NG – Dolomiti B.
Lumezzane – Desenzano
Novara – Alcione Milano
Ospitaletto F. – Union Brescia
Pergolettese – Giana Erminio
Renate – F. Caratese
17ª Giornata
Alcione Milano – Pergolettese
Desenzano – Carpi
Dolomiti B. – Cittadella
F. Caratese – Albinoleffe
Giana Erminio – Novara
Lecco – Ospitaletto F.
Pro Vercelli – Lumezzane
Trento – Renate
Treviso – Arzignano V.
Union Brescia – Juventus NG
18ª Giornata
Albinoleffe – Lecco
Arzignano V. – Dolomiti B.
Carpi – Trento
Cittadella – Alcione Milano
Juventus NG – F. Caratese
Lumezzane – Treviso
Novara – Union Brescia
Ospitaletto F. – Giana Erminio
Pergolettese – Desenzano
Renate – Pro Vercelli
19ª Giornata
Alcione Milano – Juventus NG
Desenzano – Cittadella
Dolomiti B. – Pergolettese
F. Caratese – Ospitaletto F.
Giana Erminio – Arzignano V.
Lecco – Renate
Pro Vercelli – Albinoleffe
Trento – Novara
Treviso – Carpi
Union Brescia – Lumezzane
Il calendario completo del Girone B
Il girone B si annuncia di altissimo livello grazie alla presenza delle retrocesse dalla Serie B Pescara, Reggiana e Spezia, tutte candidate a un immediato ritorno in cadetteria.
1ª giornata
Campobasso-Pianese
Grosseto-Spezia
Guidonia M.-Gubbio
Latina-Pineto
Livorno-Torres
Perugia-Ostiamare
Pescara-Vis Pesaro
Reggiana-Ravenna
Sambenedettese-Forlì
Vado-Atalanta U23
2ª giornata
Atalanta U23-Guidonia M.
Forlì-Pescara
Gubbio-Reggiana
Ostiamare-Grosseto
Pianese-Vado
Pineto-Livorno
Ravenna-Latina
Spezia-Campobasso
Torres-Sambenedettese
Vis Pesaro-Perugia
3ª giornata
Campobasso-Gubbio
Grosseto-Torres
Guidonia M.-Pianese
Latina-Forlì
Livorno-Atalanta U23
Perugia-Pineto
Pescara-Ravenna
Reggiana-Vado
Sambenedettese-Spezia
Vis Pesaro-Ostiamare
4ª giornata
Atalanta U23-Pescara
Forlì-Vis Pesaro
Gubbio-Latina
Guidonia M.-Reggiana
Pianese-Grosseto
Pineto-Sambenedettese
Ravenna-Perugia
Spezia-Livorno
Torres-Ostiamare
Vado-Campobasso
5ª giornata
Grosseto-Campobasso
Latina-Guidonia M.
Livorno-Vado
Ostiamare-Ravenna
Perugia-Spezia
Pescara-Gubbio
Pineto-Forlì
Sambenedettese-Atalanta U23
Torres-Pianese
Vis Pesaro-Reggiana
6ª giornata
Atalanta U23-Ravenna
Campobasso-Pineto
Forlì-Torres
Grosseto-Perugia
Gubbio-Ostiamare
Guidonia M.-Livorno
Pianese-Sambenedettese
Reggiana-Latina
Spezia-Vis Pesaro
Vado-Pescara
7ª giornata
Latina-Atalanta U23
Livorno-Pianese
Ostiamare-Forlì
Perugia-Reggiana
Pescara-Spezia
Pineto-Grosseto
Ravenna-Gubbio
Sambenedettese-Campobasso
Torres-Vado
Vis Pesaro-Guidonia M.
8ª giornata
Atalanta U23-Vis Pesaro
Campobasso-Torres
Grosseto-Sambenedettese
Gubbio-Perugia
Guidonia M.-Pineto
Latina-Ostiamare
Livorno-Pescara
Pianese-Ravenna
Reggiana-Spezia
Vado-Forlì
9ª giornata
Forlì-Livorno
Ostiamare-Pianese
Perugia-Vado
Pescara-Guidonia M.
Pineto-Reggiana
Ravenna-Campobasso
Sambenedettese-Latina
Spezia-Gubbio
Torres-Atalanta U23
Vis Pesaro-Grosseto
10ª giornata
Campobasso-Perugia
Gubbio-Atalanta U23
Guidonia M.-Forlì
Latina-Vis Pesaro
Livorno-Grosseto
Pescara-Ostiamare
Pianese-Pineto
Ravenna-Spezia
Reggiana-Torres
Vado-Sambenedettese
11ª giornata
Atalanta U23-Campobasso
Forlì-Pianese
Grosseto-Reggiana
Ostiamare-Vado
Perugia-Pescara
Pineto-Gubbio
Sambenedettese-Livorno
Spezia-Latina
Torres-Guidonia M.
Vis Pesaro-Ravenna
12ª giornata
Campobasso-Forlì
Gubbio-Vis Pesaro
Guidonia M.-Perugia
Latina-Pianese
Livorno-Ostiamare
Pescara-Torres
Ravenna-Pineto
Reggiana-Sambenedettese
Spezia-Atalanta U23
Vado-Grosseto
13ª giornata
Atalanta U23-Reggiana
Campobasso-Livorno
Forlì-Gubbio
Grosseto-Pescara
Ostiamare-Spezia
Pianese-Perugia
Pineto-Vis Pesaro
Sambenedettese-Guidonia M.
Torres-Latina
Vado-Ravenna
14ª giornata
Atalanta U23-Pineto
Gubbio-Grosseto
Guidonia M.-Ostiamare
Latina-Campobasso
Perugia-Torres
Pescara-Sambenedettese
Ravenna-Forlì
Reggiana-Livorno
Spezia-Vado
Vis Pesaro-Pianese
15ª giornata
Campobasso-Vis Pesaro
Forlì-Reggiana
Grosseto-Guidonia M.
Livorno-Ravenna
Ostiamare-Atalanta U23
Pianese-Gubbio
Pineto-Pescara
Sambenedettese-Perugia
Torres-Spezia
Vado-Latina
16ª giornata
Atalanta U23-Forlì
Gubbio-Vado
Guidonia M.-Campobasso
Latina-Grosseto
Perugia-Livorno
Pescara-Pianese
Ravenna-Torres
Reggiana-Ostiamare
Spezia-Pineto
Vis Pesaro-Sambenedettese
17ª giornata
Campobasso-Pescara
Forlì-Spezia
Grosseto-Atalanta U23
Livorno-Vis Pesaro
Ostiamare-Pineto
Perugia-Latina
Pianese-Reggiana
Sambenedettese-Ravenna
Torres-Gubbio
Vado-Guidonia M.
18ª giornata
Atalanta U23-Pianese
Forlì-Perugia
Gubbio-Sambenedettese
Latina-Livorno
Ostiamare-Campobasso
Pineto-Torres
Ravenna-Grosseto
Reggiana-Pescara
Spezia-Guidonia M.
Vis Pesaro-Vado
19ª giornata
Campobasso-Reggiana
Grosseto-Forlì
Guidonia M.-Ravenna
Livorno-Gubbio
Perugia-Atalanta U23
Pescara-Latina
Pianese-Spezia
Sambenedettese-Ostiamare
Torres-Vis Pesaro
Vado-Pineto
Il calendario completo del Girone C
Nel girone C spicca il ritorno del Bari, che riaccende sfide di grande fascino come quella contro il Catania, oltre ai numerosi derby del Sud: Bari-Barletta, Bari-Casarano, Salernitana-Cavese, Potenza-Picerno, Crotone-Cosenza e il sempre acceso confronto tra Foggia e Cerignola. Il raggruppamento meridionale quest'anno toccherà all'Inter U23.
1ª giornata
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza
Bari-Cavese
Casertana-Barletta
Catania-Inter U23
Crotone-Foggia
Giugliano-Scafatese
Picerno-Savoia
Potenza-Casarano
Salernitana-Sorrento
2ª giornata
Barletta-Bari
Casarano-Giugliano
Cavese-Audace Cerignola
Cosenza-Potenza
Foggia-Salernitana
Inter U23-Altamura
Monopoli-Catania
Savoia-Casertana
Scafatese-Picerno
Sorrento-Crotone
3ª giornata
Altamura-Savoia
Bari-Casarano
Casertana-Scafatese
Catania-Cosenza
Crotone-Barletta
Foggia-Audace Cerignola
Giugliano-Sorrento
Picerno-Inter U23
Potenza-Monopoli
Salernitana-Cavese
4ª giornata
Altamura-Bari
Audace Cerignola-Giugliano
Casarano-Barletta
Catania-Scafatese
Cosenza-Cavese
Inter U23-Casertana
Monopoli-Foggia
Salernitana-Potenza
Savoia-Crotone
Sorrento-Picerno
5ª giornata
Bari-Potenza
Barletta-Salernitana
Casarano-Audace Cerignola
Casertana-Altamura
Cavese-Sorrento
Crotone-Inter U23
Foggia-Savoia
Giugliano-Cosenza
Picerno-Catania
Scafatese-Monopoli
6ª giornata
Altamura-Picerno
Audace Cerignola-Casertana
Catania-Barletta
Cosenza-Scafatese
Inter U23-Foggia
Monopoli-Crotone
Potenza-Cavese
Salernitana-Giugliano
Savoia-Casarano
Sorrento-Bari
7ª giornata
Bari-Cosenza
Barletta-Potenza
Casarano-Monopoli
Casertana-Catania
Cavese-Savoia
Crotone-Salernitana
Foggia-Sorrento
Giugliano-Inter U23
Picerno-Audace Cerignola
Scafatese-Altamura
8ª giornata
Audace Cerignola-Altamura
Catania-Crotone
Cavese-Casertana
Cosenza-Foggia
Giugliano-Barletta
Inter U23-Scafatese
Monopoli-Savoia
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari
Sorrento-Casarano
9ª giornata
Altamura-Catania
Bari-Giugliano
Barletta-Cavese
Casarano-Salernitana
Casertana-Monopoli
Crotone-Audace Cerignola
Foggia-Potenza
Picerno-Cosenza
Savoia-Inter U23
Scafatese-Sorrento
10ª giornata
Audace Cerignola-Savoia
Bari-Crotone
Barletta-Picerno
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura
Giugliano-Foggia
Inter U23-Monopoli
Potenza-Catania
Salernitana-Scafatese
Sorrento-Casertana
11ª giornata
Altamura-Potenza
Casertana-Bari
Catania-Giugliano
Crotone-Casarano
Foggia-Cavese
Inter U23-Sorrento
Monopoli-Audace Cerignola
Picerno-Salernitana
Savoia-Cosenza
Scafatese-Barletta
12ª giornata
Audace Cerignola-Catania
Bari-Scafatese
Barletta-Monopoli
Casarano-Foggia
Cavese-Picerno
Cosenza-Inter U23
Giugliano-Casertana
Potenza-Crotone
Salernitana-Savoia
Sorrento-Altamura
13ª giornata
Altamura-Cavese
Casertana-Casarano
Catania-Sorrento
Crotone-Giugliano
Foggia-Barletta
Inter U23-Salernitana
Monopoli-Cosenza
Picerno-Bari
Savoia-Potenza
Scafatese-Audace Cerignola
14ª giornata
Audace Cerignola-Inter U23
Bari-Foggia
Barletta-Altamura
Casarano-Picerno
Cavese-Crotone
Cosenza-Casertana
Giugliano-Savoia
Potenza-Scafatese
Salernitana-Catania
Sorrento-Monopoli
15ª giornata
Altamura-Casarano
Audace Cerignola-Barletta
Casertana-Salernitana
Catania-Bari
Crotone-Cosenza
Inter U23-Potenza
Monopoli-Cavese
Picerno-Giugliano
Savoia-Sorrento
Scafatese-Foggia
16ª giornata
Bari-Savoia
Barletta-Inter U23
Casarano-Catania
Cavese-Scafatese
Crotone-Picerno
Foggia-Casertana
Giugliano-Altamura
Potenza-Audace Cerignola
Salernitana-Monopoli
Sorrento-Cosenza
17ª giornata
Altamura-Crotone
Audace Cerignola-Sorrento
Casertana-Potenza
Catania-Cavese
Cosenza-Salernitana
Inter U23-Bari
Monopoli-Giugliano
Picerno-Foggia
Savoia-Barletta
Scafatese-Casarano
18ª giornata
Bari-Monopoli
Barletta-Sorrento
Casarano-Cosenza
Cavese-Inter U23
Crotone-Scafatese
Foggia-Altamura
Picerno-Casertana
Potenza-Giugliano
Salernitana-Audace Cerignola
Savoia-Catania
19ª giornata
Altamura-Salernitana
Audace Cerignola-Bari
Casertana-Crotone
Catania-Foggia
Cosenza-Barletta
Giugliano-Cavese
Inter U23-Casarano
Monopoli-Picerno
Scafatese-Savoia
Sorrento-Potenza