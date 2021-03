Martedì 16 marzo, le partite di calcio in TV. In programma due sfide valide per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L'Atalanta sfiderà il Real Madrid alle 21 in terra spagnola, con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 incassato nel match d'andata. La squadra di Gasperini per qualificarsi ai quarti ha bisogno di vincere con almeno due gol di scarto (in caso di 1-0 si andrebbe ai supplementari) contro gli uomini di Zidane. Sempre allo stesso orario il Manchester City ospiterà il Borussia Monchengladbach forte del 2-0 dell'andata. Ecco tutte le info per vedere le due partite di Champions e le altre, quelle della 29a giornata di Serie B, in TV e diretta streaming.

Dove vedere Real Madrid-Atalanta in TV in chiaro e streaming

Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5. Fischio d'inizio in orario alle 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che sarà visibile dunque senza bisogno di sottoscrivere abbonamenti. Gli abbonati Sky invece potranno seguire il confronto anche sull'emittente satellitare sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, e 472, 482 del digitale terrestre). Per quanto riguarda la visione in streaming di Real-Atalanta, su dispositivi portatili e computer, sarà garantita in chiaro su Mediaset Play

Manchester City-Borussia Monchengladbach su Sky, gli orari

Manchester City-Borussia Monchengladbach si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky. Fischio d'inizio all'Etihad Stadium di Manchester alle ore 21. La sfida tra gli inglesi e i tedeschi sarà visibile sul canale Sky Sport Football (203 del satellite). Possibile seguire il confronto in streaming per gli abbonati all'emittente satellitare, collegandosi all'app SkyGo.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 16 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 16 marzo: