Martedì 9 marzo, le partite di Champions League in TV. Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia aprono le partite di ritorno degli ottavi di finale. Fischio d'inizio fissato alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, dove la squadra di Andrea Pirlo è chiamata alla rimonta per ribaltare la sconfitta dell'andata (2-1) e conquistare la qualificazione ai quarti, e al Signal Iduna Park con i tedeschi che partono favoriti dopo il successo in Andalusia (2-3) al Ramón Sánchez Pizjuán. Per passare il turno ai bianconeri serve vincere con 1 gol di scarto (ma senza subirne, es: 1-0) oppure con 2 o più gol di scarto. Qualsiasi altro risultato sarebbe sfavorevole, portando il confronto ai supplementari e ai rigori (in caso di vittoria per 2-1 dei padroni di casa) o, addirittura, causando l'eliminazione dalla Coppa. Ecco tutte le info necessarie per vedere in diretta TV, in chiaro e in streaming le gare in programma.

Dove vedere Juventus-Porto in TV e in chiaro

Juventus-Porto verrà trasmessa in TV e in chiaro per tutti su Canale 5. Il match con i portoghesi, infatti, rientra nel pacchetto di gare mandate in onda da Mediaset. Oltre alla TV sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Play attraverso i consueti dispositivi fissi (tra cui il pc) e mobili (notebook, tablet, smartphone) previo registrazione gratuita. Juventus-Porto verrà trasmessa in chiaro, ma in questo caso solo per gli abbonati del network satellitare, su Sky ai canali: Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 1 (numero 201). Per la visione in streaming, invece, ci si potrà collegare a Sky Go (anche in questo caso riservata agli abbonati) oppure a Now Tv, previo pagamento del ticket per il singolo evento.

Borussia Dortmund-Siviglia su Sky, gli orari

Borussia Dortmund-Siviglia verrà trasmessa in TV e in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203). Anche in questo caso è disponibile la visione dell'evento attraverso i consueti dispositivi fissi e mobili su Sky Go (per gli utenti abbonati) o, in alternativa su Now Tv (sempre a pagamento).

Calcio in TV oggi e stasera martedì 9 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 9 marzo: