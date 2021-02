E' la notte dell'Atalanta, ultima italiana a scendere in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione nerazzurra lo farà questa sera alle 21.00 a Bergamo, per sfidare il Real Madrid di Zinedine Zidane. Una partita impari sulla carta ma che rappresenta una occasione da non fallire per gli uomini di Gasperini che si ritroveranno di fronte un avversario falcidiato dalle numerose assenze e in piena emergenza.

Dopo la Juventus, sconfitta di misura dal Porto e la Lazio umiliata all'Olimpico dal Bayern Monaco, toccherà all'Atalanta delle meraviglie tenere alto il colore del calcio italiano in Champions League. E lo dovrà fare superandosi, nel confronto con il colosso Real Madrid che però arriverà a Bergamo ammaccato e incerottato. Sono infatti 9 i titolari assenti per questo primo atto di ottavi di finale, in cui la Dea dovrà provare ad approfittare in ogni modo del vantaggio che la sorte le ha concesso, in attesa di giocarsi il tutto per tutto a Madrid nel match di ritorno.

A guardarla, la lista degli indisponibili per ZIdane è impressionante visto che dovrà scenere in campo con una formazione largamente rimaneggiata e con tanti giovani in rosa. Benzema e Sergio Ramos spiccano nel gruppone rimasto in Spagna, insieme a Rodrygo, Eder Militao, Marcelo, Hazard, Carvajal, Odriozola e Valverde. Dunque, per Zidane, il rebus dell'undici titolare. Certezza in porta con Courtois, poi difesa improvvisata con gli esterni Lucas Vazquez e Mendy mentre coppia centrale sarà Varane e Nacho. In avanti Mariano Diaz come punta di ruolo, poi un centrocampo raffazzonato con Kross, Casemiro e Modric a limitare i danni e con Asensio e Vinicius sulla trequarti.

Per Gasperini, possibilità invece di scegliere i migliori e giocarsi eventuali inserimenti a gara in corso per cambiare il trend del match. E' in quest'ottica che Ilicic potrebbe restare inizialmente in panchina per venire utilizzato in seguito, scardinando l'eventuale equilibrio in campo. Muriel e Zapata potrebbero essere la coppia iniziale, con Pessina sulla trequarti, tra velocità e potenza con De Roon e Freuler in mediana ad arginare le manovre spagnole e Mahele e Gosens con la possibilità di imperversare sui lati. In difesa, Toloi-Romero-Dijmsiti.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Vinícius Junior, Díaz.