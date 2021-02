Mercoledì 24 febbraio, le partite di calcio in TV. Giornata di Champions League, ma non solo, perché sono di scena anche l'Europa League, il campionato francese con la Ligue1 e quello spagnolo con la Liga. Per la massima competizione europea si giocano due partite che iniziano entrambe alle 21.00: Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City. Ovviamente occhi puntati sulla squadra di Gasperini che sfiderà a Bergamo il Real di Zidane per potere sperare nel prosieguo dell'avventura europea. Ottavi di finale che si disputano su due confronti, andata e ritorno, in caso di totale parità alla fine dei secondi 90 minuti si darà spazio ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid in TV e streaming

Atalanta-Real Madrid è la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League, che si disputa al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio di inizio fissato alle 21.00. Una gara che non sarà visibile in chiaro per tutti, ma che verrà trasmessa in totale esclusiva – e a pagamento – solamente per gli abbonati di Sky. La piattaforma satellitare trasmetterà Atalanta-Real Madrid in cronaca diretta ed esclusiva con ampi pre e post partita. Per chi non potrà seguirla in televisione ma è abbonato Sky può farloo attraverso una connessione internet. Sul proprio Pc o sui devices mobili attraverso l'applicazione dedicata, SkyGo.

Borussia Monchengladbach-Manchester City su Sky, gli orari

In contemporanea ad Atalanta- Real Madrid ci sarà un altro ottavo di finale, in contemporanea, gara d'andata, sempre alle 21.00. Si tratta della partita Borussia Monchengladbach-Manchester City che verrà trasmessa in esclusiva e solamente per i propri abbonati, sempre da Sky. Sia per quanto riguarda la fruizione in TV sia per lo streaming online (attraverso l'applicazione SkyGo), solo chi possiede un abbonamento attivo potrà assistere alla gara in diretta integrale.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 24 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 24 febbraio: