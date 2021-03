Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina. Non è stato sollevato dall'incarico con il più classico provvedimento di esonero da parte della società. Il tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni, lasciando la panchina della Viola dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Una gara molto intensa sotto il profilo emotivo e che lasciò molto provato lo stesso Prandelli al punto che – a causa di un lieve malessere – non partecipò alla consueta conferenza del post-partita. Fu un ko rocambolesco e contrassegnato dalle dure polemiche arbitrali per un rigore negato (fallo su Franck Ribery di Brahim Diaz) e per una rete viziata da irregolarità (il gol di Zlatan Ibrahimovic che ha spinto Eysseric per liberarsi dalla marcatura).

Chi prenderà il suo posto in questa fase così difficile e delicata della stagione? Il cerino resta in mano al presidente, Rocco Commisso, che si trova dinanzi a un bivio: chiamare subito alla guida della squadra l'allenatore per la prossima stagione oppure – come è probabile – aprire al ritorno di Beppe Iachini che venne licenziato dopo otto partite (compresa la Coppa Italia) proprio per fare posto a Cesare Prandelli.

L'ex ct della Nazionale ha chiuso il proprio rapporto con il club gigliato dopo 23 partite (21 di campionato, 2 di Coppa Italia) e una media punti tutt'altro che lusinghiera (1.04 punti a match) frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Il ko più doloroso fu il 6-0 incassato a Napoli contro la squadra di Gattuso. Il successo più esaltante, invece, riporta la memoria allo 0-3 conquistato a Torino contro la Juventus, storica rivale dei toscani. La Fiorentina è attualmente fuori dalla zona calda della classifica (è 14sima con 29 punti) ma con un vantaggio (+6) sulla terzultima che non lascia tranquilli.