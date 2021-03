L'episodio da moviola che ha maggiormente caratterizzato la sfida del ‘Franchi' tra Fiorentina e Milan, è sicuramente quello che ha visto protagonista Franck Ribery. L'attaccante francese, che questa sera è riuscito ad andare in gol segnando la rete del 2-1, ha protestato molto nel corso del primo tempo per via di un contatto in area di rigore tra lui e Brahim Diaz. Nell'azione incriminata, l'ex Bayern Monaco, largo a destra, ha tentato di saltare con un dribbling il #21 del Milan che, non essendo un difensore, ha cercato di fermarlo in qualche modo per non fargli liberare il tiro. Proprio in quell'istante però Ribery frana a terra in area di rigore fra le proteste generale della panchina della Fiorentina e dello stesso attaccante francese.

In un primo momento si sono concentrati sul fatto che Brahim Diaz avesse potuto trattenere il giocatore con le braccia. Il replay ha però chiarito il dilemma, che probabilmente non è stato risolto nemmeno dall'arbitro Guida che di fatto non ha fischiato il calcio di rigore. Nemmeno Massa al VAR ha segnalato nulla al direttore di gara in campo facendo continuare il gioco. In realtà è stato l'incrocio tra le gambe dei due giocatori ad aver generato la caduta di Ribery. Il contatto tra i due c'è stato ma non era così incisivo da risultare da rigore. Una situazione dubbia ma ci può stare la decisione dell'arbitro di non assegnare il tiro dagli undici metri per la Fiorentina.

Nel replay apparso a più riprese anche sui social si vede infatti come sia stato proprio il piede destro di Brahim Diaz a colpire la caviglia destra del francese che è franato nell'area di rigore rossonera. Un intervento non proprio chiarissimo in diretta ma che sicuramente il VAR avrebbe potuto segnalare a Guida evidenziando il tocco dell'esterno offensivo del Milan (autore poi del gol del 2-2) sullo stesso Ribery. Lo stesso giocatore francese ha protestato molto anche perché non aveva alcun motivo di cadere in area di rigore quando davanti a sé aveva l'opportunità di servire al centro dell'area di rigore un passaggio facile facile per i compagni di squadra appostati centralmente. Guida non ha ritenuto quel fallo tale da essere ritenuto intervento da rigore. Una decisione che può essere anche giusta.