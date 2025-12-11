Celtic-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Celtic-Roma è una delle sfide più interessanti della 6a giornata della fase campionato di Europa League: al Celtic Park di Glasgow il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 con diretta TV e streaming Sky.

I giallorossi cercano un altro successo per consolidare la loro posizione in classifica: la squadra di Gian Piero Gasperini è attualmente a quota 9 punti, pienamente dentro la zona playoff. Dall’altra parte c’è il Celtic di Martin O’Neill, fermo a 7 punti e reduce da un colpo esterno importante, il 3-1 sul campo del Feyenoord al De Kuip.

Periodo complicato in campionato, con due ko consecutivi contro Napoli e Cagliari, ma rendimento opposto in Europa: la Roma arriva a Glasgow forte di due vittorie di fila contro Rangers e Midtjylland. È questo il contesto della sfida contro il Celtic, valida per la sesta giornata di Europa League.

Partita: Celtic-Roma

Dove: Celtic Park, Glasgow

Quando: giovedì 11 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, 5ª giornata

Dove vedere Celtic-Roma in TV: la diretta della partita

La sfida tra Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. I tifosi giallorossi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport.

Celtic-Roma, dove vederla in streaming

Celtic-Roma sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per tutti gli abbonati basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa anche l'opzione rappresentata da NOW.

Celtic-Roma, le probabili formazioni

In casa Roma restano aperte tre scelte di formazione. Sulla fascia destra Çelik parte leggermente favorito rispetto a Rensch per una maglia dall’inizio. In mezzo al campo è duello tra El Aynaoui e Cristante, con uno solo destinato a partire titolare.

Il nodo principale riguarda l’attacco: Gasperini deve decidere se puntare su Dybala o su Ferguson come riferimento offensivo. Con l’argentino centravanti, spazio a Soulé e Pellegrini alle sue spalle; in caso contrario, Soulé partirebbe dalla panchina e Dybala arretrerebbe sulla trequarti.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. Allenatore: Nancy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.