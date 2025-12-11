Europa League
video suggerito
video suggerito

Celtic-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Celtic-Roma è una delle sfide più interessanti della 6a giornata della fase campionato di Europa League: al Celtic Park di Glasgow il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 con diretta TV e streaming Sky.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Roma gioca in casa del Celtic per la 6a giornata della fase campionato di Europa League: al Celtic Park di Glasgow il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00 con diretta TV e streaming Sky.

I giallorossi cercano un altro successo per consolidare la loro posizione in classifica: la squadra di Gian Piero Gasperini è attualmente a quota 9 punti, pienamente dentro la zona playoff. Dall’altra parte c’è il Celtic di Martin O’Neill, fermo a 7 punti e reduce da un colpo esterno importante, il 3-1 sul campo del Feyenoord al De Kuip.

Periodo complicato in campionato, con due ko consecutivi contro Napoli e Cagliari, ma rendimento opposto in Europa: la Roma arriva a Glasgow forte di due vittorie di fila contro Rangers e Midtjylland. È questo il contesto della sfida contro il Celtic, valida per la sesta giornata di Europa League.

Leggi anche
Celta Vigo-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
  • Partita: Celtic-Roma
  • Dove: Celtic Park, Glasgow
  • Quando: giovedì 11 dicembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: Sky Go, NOW
  • Competizione: Europa League, 5ª giornata

Dove vedere Celtic-Roma in TV: la diretta della partita

La sfida tra Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. I tifosi giallorossi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport.

Celtic-Roma, dove vederla in streaming

Celtic-Roma sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per tutti gli abbonati basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa anche l'opzione rappresentata da NOW.

Celtic-Roma, le probabili formazioni

In casa Roma restano aperte tre scelte di formazione. Sulla fascia destra Çelik parte leggermente favorito rispetto a Rensch per una maglia dall’inizio. In mezzo al campo è duello tra El Aynaoui e Cristante, con uno solo destinato a partire titolare.

Il nodo principale riguarda l’attacco: Gasperini deve decidere se puntare su Dybala o su Ferguson come riferimento offensivo. Con l’argentino centravanti, spazio a Soulé e Pellegrini alle sue spalle; in caso contrario, Soulé partirebbe dalla panchina e Dybala arretrerebbe sulla trequarti.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. Allenatore: Nancy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Inter e Atalanta virtualmente già qualificate per il prossimo turno di Champions, la Juve quasi
Buona notizia anche per il Napoli in Champions League, la qualificazione è più vicina: basta una vittoria
Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli a Lisbona: "Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato"
José Mourinho non è d'accordo con l'analisi di Antonio Conte su Benfica-Napoli: "Mi sa di scusa"
Spalletti: "Situazioni imbarazzanti in Juve-Pafos, non siamo contenti". Poi la speranza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views