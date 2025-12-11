Celta Vigo-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in TV e streaming: orario, canali e formazioni del match di Europa League.

Il programma di Europa League offre un test delicato per il Bologna di Vincenzo Italiano, atteso in Spagna dal Celta Vigo per una sfida che può pesare sul cammino europeo dei rossoblù. Nel girone unico il Bologna reduce dalla vittoria sul Salisburgo e dal pareggio in campionato contro la Lazio, ha 8 punti e vuole un risultato positivo contro gli spagnoli a quota 9. Il match sarà disponibile in TV in esclusiva solo in esclusiva su Sky. Ecco quindi tutto ciò che c’è da sapere su dove vedere Celta Vigo-Bologna in TV e streaming, oltre alle probabili formazioni delle due squadre.

Partita: Celta Vigo-Bologna

Dove: stadio Abanca Balaidos, Vigo

Quando: giovedì 11 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, 5ª giornata

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in TV: la diretta della partita

Chi spera di assistere a Celta Vigo-Bologna gratis è destinato a restare deluso. La partita di Europa League in programma oggi alle ore 21 sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, e dunque fruibile solo per gli abbonati. Basterà collegarsi ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 dell'emittente satellitare per godersi il confronto tra gli spagnoli e la squadra di Vincenzo Italiano.

Celta Vigo-Bologna, dove vederla in streaming

Stesso discorso per lo streaming di Celta-Bologna, disponibile solo a pagamento. Si potrà vedere il confronto o su Sky GO, per gli abbonati Sky, oppure sul servizio NOW. Questo su dispositivi fissi e portatili, sfruttando una connessione internet, quantomeno stabile.

Celta Vigo-Bologna, le probabili formazioni

Il peso dell'attacco del Bologna dovrebbe reggersi sulle spalle di Iglesias, supportato da Duran e Zaragoza. Italiano opterà per un modesto turnover, con Dallinga che gioverà del sostegno e del movimento alle sue spalle di Orsolini, Dominguez e Cambiaghi.

CELTA VIGO (3-4-2-1) – Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All.: Giraldez.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.