Celeste Pin trovato morto nella sua abitazione: l’ex difensore di Fiorentina e Verona aveva 64 anni

Il calcio italiano piange Celeste Pin, trovato morto nella sua abitazione di Firenze, sulle colline sopra Careggi. L'allarme è stato dato da un parente che non lo sentiva da un po'. Dalle prime ricostruzioni, l'ex difensore di Perugia, Fiorentina, Verona e Siena si sarebbe tolto la vita. Nessun biglietto è stato ad ora ritrovato.

Una tragedia terribile, della quale non c'erano state avvisaglie. Pin attualmente operava nel settore immobiliare, ma non aveva mai lasciato il mondo del pallone: dopo aver ottenuto l'abilitazione da direttore sportivo nel 1997, aveva lavorato come dirigente in diversi club dilettantistici, soprattutto in Toscana. Il suo nome resterà indissolubilmente legato ai colori della Fiorentina, la cui maglia ha vestito per 200 volte nel decennio tra il 1982 e il 1991.

La carriera di Celeste Pin, un pezzo di storia della Fiorentina

Nato a Colle Umberto, in provincia di Treviso, il 25 aprile 1961, Celeste Pin è stato un difensore roccioso e affidabile, il classico giocatore apprezzato da allenatori e tifosi. La sua carriera professionistica prende il via sul finire degli anni '70 con il Perugia, squadra con cui esordisce in Serie A. Dopo tre stagioni nel Grifone, Pin approda alla Fiorentina poco più che ventenne. È con la maglia viola che costruisce la parte più importante della sua carriera. Celeste non è un difensore appariscente, ma un giocatore di sostanza: pochi fronzoli, tanta attenzione tattica e senso della posizione.

Alla Fiorentina, Pin disputa 200 partite ufficiali e diventa una figura importante nella storia gigliata, tanto da essere inserito nella Hall of Fame del club toscano nel 2022. È in campo da titolare sia all'andata che al ritorno nella finale di Coppa UEFA che la Fiorentina perde contro la Juventus nel 1990.

Dopo l'esperienza a Firenze, Pin passa al Verona, dove continua a essere protagonista tra Serie A e B per quattro stagioni, fino al 1995. Chiude la carriera con un'ultima stagione al Siena, in Serie C, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1996, quando ha 35 anni, dopo oltre 400 presenze tra i professionisti e pochi gol, non la sua specialità da difensore ‘puro'.

Celeste Pin tre anni fa alla presentazione di un libro

Non va dimenticato anche il suo percorso nelle Nazionali giovanili azzurre: tra il 1980 e il 1984 veste la maglia dell'Under 21, collezionando 12 presenze e contribuendo al terzo posto agli Europei di categoria nel 1984.