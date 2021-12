Cavani anticipa i tempi e spiazza il Manchester United: “Al Barcellona già da gennaio” Edinson Cavani ha deciso di anticipare tutti sorprendendo anche il Manchester United. El Matador non vuole aspettare la scadenza del suo contratto per andare al Barcellona: “In Spagna già a gennaio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Edinson Cavani sarà il grande colpo del mercato di gennaio. L'attaccante uruguaiano, ormai ai margini della rosa del nuovo Manchester United di Ralf Rangnick, è pronto a salutare l'Inghilterra per volare in Spagna, al Barcellona. Il lungo corteggiamento dei blaugrana infatti sembra essere finito e anzi, a partire dal prossimo mese di gennaio, El Matador potrebbe già essere un nuovo giocatore da aggiungere alla rosa allenata da Xavi. Cavani infatti ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2022 ma non vorrebbe più aspettare. Vuole solo anticipare i tempi.

Secondo TycSports il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di attendere fino a giugno e il ritiro improvviso dal calcio del Kun Aguero, avrebbe accelerato le trattative con il Barcellona pronto a sostituire l'argentino proprio con l'ex attaccante di Napoli e PSG. Il Manchester United resta così spiazzato da questa decisione unilaterale di Cavani che potrebbe così arrivare alla rescissione consensuale con i Red Devils pur di volare subito a Barcellona. El Matador infatti non vorrebbe perdere ulteriore tempo e rischiare che i catalani possano poi sondare altre piste.

Il sogno del Boca svanisce ancor prima di iniziare

Sulle tracce di Cavani, oltre a diversi club italiani, c'era anche il Boca Juniors pronto a regalare ai propri tifosi un giocatore di spessore per puntare alla vittoria della prossima Copa Libertadores. Ma la decisione dell'attaccante uruguaiano è stata una doccia fredda per gli argentini. Cavani vuole riscattare lo scorso rendimento degli ultimi tempi dopo aver perso spazio a seguito dell'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United. El Matador ha infatti giocato solo 274 minuti nell'ultima stagione tra Premier e Champions League. Per uno score complessivo di un gol.

Il Barcellona rappresenta così la sua grande (e forse ultima) occasione di riscatto con una big dopo l'addio al PSG. Andrà in un club in forte crisi di risultati e prestazioni che sta puntando tutto su una fase di ricostruzione mirata che tende a badare più ai conti del club che allo spessore tecnico del giocatore. In questo caso però Cavani sarebbe un vero affare per Laporta e Xavi dato che il giocatore arriverebbe a parametro zero, cosa gradita al patron blaugrana, e a 34 anni ha ancora molto da dire nel calcio moderno. Aspetto non di poco conto per Xavi a caccia di una vera punta.