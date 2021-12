Sorpresa Cavani, addio al Manchester United: “Vuole andare al Barcellona” Edinson Cavani ha deciso di dire addio al Manchester United. L’ex PSG non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2022. È già certo della sua prossima destinazione: “Vuole andare al Barcellona”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Edinson Cavani ha deciso di dire addio al Manchester United. L'attaccante uruguaiano era passato ai Red Devils nel 2019 dopo essersi svincolato dal PSG. Il suo percorso in Inghilterra non è stato malvagio nella prima stagione conclusa con 10 gol. Quest'anno invece i problemi sono stati tanti e complice un infortunio, l'attaccante ex Napoli non è riuscito a farsi largo nell'attacco del Manchester United segnando soltanto un gol. Complice anche l'arrivo di Cristiano Ronaldo, lo spazio per il ‘Matador' è stato sempre più dimezzato.

Ecco perché il giocatore sarebbe arrivato alla decisione di non rinnovare ulteriormente il suo attuale contratto con gli inglesi in scadenza a giugno 2022, preferendo vivere una nuova esperienza. Cavani ha ancora voglia di dimostrare il suo enorme potenziale in una big. Motivo per cui, secondo quanto scritto dal The Times, il giocatore avrebbe già detto alla dirigenza del Manchester United di non voler proseguire ulteriormente il suo rapporto lavorativo con i Red Devils. "Vuole andare al Barcellona" scrivono in Inghilterra sottolineando con forza la volontà del giocatore.

Un indiscrezione confermata anche in Spagna dove il quotidiano ‘Sport' ha sottolineato l'ambizione di Cavani di voler andar via a parametro zero consentendo al club catalano di poterlo ingaggiare. La squadra di Xavi ha probabilmente perso Aguero per tutta la stagione a causa dei noti problemi cardiaci dell'argentino e così l'ingaggio del 34enne uruguaiano potrebbe essere davvero importante per poter dare alla squadra un altro uomo di esperienza nel reparto offensivo. In Spagna aggiungono inoltre che Joan Laporta avrebbe preso il suo telefono per chiamare il fratello e agente di Cavani per saperne di più sulla situazione dell'ex giocatore del PSG, che potrebbe così sbarcare libero a Barcellona già a partire dalla prossima estate.