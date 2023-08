Cassano strabiliato dal gioco della Juventus: “Ma ora mi viene spontanea una domanda” L’ex calciatore esprime consensi per la nuova interpretazione tattica ma vuol capire se quel che luccica è oro vero oppure solo bigiotteria. “Se continua così allora la strada è giusta. Però che roba era l’Udinese?”. Poi fa la sua griglia: “Per me lotterà per lo scudetto con l’Inter e il Napoli arriverà quarto”.

Antonio Cassano esprime giudizi positivi sulla Juve ma con una riserva.

"Grandissima Juve". "Ha giocato in maniera spaziale". "Partita perfetta". A parlare così non è un tifoso dei bianconeri ma Antonio Cassano che sembra sia stato folgorato sulla via del gioco espresso dalla squadra di Massimiliano Allegri a Udine. Quello che ha visto deve avere affascinato abbastanza l'ex calciatore da fare breccia anche in convinzioni granitiche sull'identità dell'interpretazione tattica del tecnico livornese.

Non è stata la solita formazione che ciondola nella propria metà campo, che aspetta e poi riparte, che tiene il vertice basso e non ha trame da tessere che non sia uno sterile possesso palla, pragmatica fino a essere snervante in attesa di accendersi all'improvviso. La prestazione messa in luce alla Dacia Arena ha concesso sprazzi di novità, qualcosa di rivoluzionario rispetto allo spettacolo abituale di una squadra che in questi anni ha vinto in Italia ma è rimasta all'ombra del gioco altrui, prima di Maurizio Sarri e poi Luciano Spalletti, ironia della sorte entrambi a Napoli.

L’ex calciatore non è convinto della nuova posizione di Chiesa.

"Il più bel primo tempo che io abbia mai visto". La riflessione di Cassano parte da qui, riconoscendo i grandi meriti della Juventus alla quale è bastata mezza partita per mandare i friulani gambe all'aria e chiudere i conti. I ritmi bassi della ripresa? Non fanno testo perché – dice ancora l'ex giocatore alla Bobo Tv – la stagione è appena iniziata e ci può stare che dopo uno sforzo iniziale ti limiti a controllare. "Ho visto idee, gioco fluido, presenza nella metà campo avversaria, personalità… chapeau, davvero… ma aspetto a essere ottimista perché c'è una domanda che mi viene spontanea".

Dusan Vlahovic è davvero al centro del progetto bianconero? La perplessità di FantAntonio.

Qual è? Cassano ci arriva un poco alla volta. Parte da lontano e prova a chiarire meglio il suo ragionamento. Anzitutto, vuol capire se quel che luccica è oro vero oppure solo abbagliante bigiotteria. In buona sostanza "se la vedo giocare allo stesso modo sempre così, in maniera continuativa, qualunque sa il risultato, che vinca o perda non m'importa, allora dico che la strada è quella giusta. Oltretutto la Juve è favorita per lo scudetto perché in pratica ha conservato la stessa squadra, giocherà una volta a settimana perché non ha le coppe e può anche reggere quello sforzo lì. Ma conosco Allegri e so come la pensa".

Ed è a questo punto che FantAntonio pone il quesito che un po' riequilibra le lodi sperticate alla prima uscita stagione dei bianconeri. "Ripeto, la Juve ha tantissimi meriti per quel che ha fatto. Ma, ragazzi – dice a Vieri, Adani e Ventola in collegamento -, l'Udinese che roba era? Faceva fatica in attacco e in difesa, sembra avere mille problematiche. Per questo penso non so quanto si possa dire credibile quella partita".

Poi ci sono la posizione di Federico Chiesa che – secondo lui – non convince perché resta "un'ala e non una seconda punta" e quell'equivoco che s'era venuto a creare perché sia lui sia Vlahovic "erano… anzi, sono sul mercato perché la Juve aveva pensato a Lukaku". È quella la vera e nuova Juve? Lo scopriremo solo vivendo, aggiunge l'ex talento di Bari Vecchia che preconizza una corsa a due per lo scudetto (Inter e vecchia signora) con il Napoli campione in carica che può finire addirittura quarto.