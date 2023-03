Cassano spara a zero dopo aver visto l’Italia a Malta: “È vergognoso che siano in Nazionale” Duro e colorito sfogo di Antonio Cassano contro il calciatori della Nazionale dopo la partita giocata dall’Italia a Malta: l’ex giocatore azzurro difende Mancini sparando a zero contro gli Azzurri e un’intera generazione di calciatori italiani.

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, è uscita dal match di Malta con una vittoria per 2-0 che ha permesso agli Azzurri di conquistare i primi punti nel girone di qualificazione agli Europei 2024. Al di là del risultato però anche contro un avversario non irresistibile la prestazione della formazione guidata da Roberto Mancini non ha convinto sul piano del gioco e della personalità (neanche lo stesso commissario tecnico). A parziale giustificazione di ciò c'è il fatto che, causa infortuni e affaticamenti, il CT ha dato spazio a diverse seconde linee.

Una cosa che però non ha per nulla convinto Antonio Cassano che, intervenendo a riguardo nel corso della diretta Twitch della Bobo TV, prendendo le difese del ‘Mancio', ha infierito duramente contro i giocatori scesi in campo al Ta' Qali Stadium per disputare la partita contro la selezione maltese: "In questo momento tutti noi dobbiamo accompagnare Mancini in questo momento di rinnovamento. Ci vuole pazienza se non hai la materia prima – ha difatti detto l'ex attaccante, tra le altre, di Milan, Inter e Real Madrid –. Io vedendo la partita ieri ho pensato che è vergognoso che certi giocatori siano in Nazionale, ai miei tempi alcuni di loro non avrebbero neanche potuto cambiarsi nello spogliatoio. La partita comunque è stata a dir poco oscena" ha quindi proseguito il 40enne barese.

Continuando ad insistere sulla penuria di calciatori di livello italiani con cui deve fare i contri Roberto Mancini ("Non vorrei mai essere al suo posto. Con quello che ha a disposizione sicuramente sarò al suo fianco fino alla fine" ha infatti aggiunto), Cassano è poi tornato ad infierire non solo sugli attaccanti scesi in campo contro Malta, ma in generale contro tutti gli uomini d'attacco tra cui può scegliere il commissario tecnico al momento delle convocazioni. E lo ha fatto con quel pizzico di arroganza che da sempre lo contraddistingue: "Se fossi nato nel calcio di oggi avrei giocato tutte le partite con una gamba sola e avrei segnato sempre" ha difatti chiosato l'ex calciatore della Nazionale sparando di fatto a zero contro un'intera generazione di calciatori italiani.