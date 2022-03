Cassano e Vieri, botta e risposta su Balotelli: “In tutti questi anni non ho visto nulla” Le convocazioni di Mancini danno il via al conto alla rovescia verso i playoff contro la Macedonia. Non c’è Balotelli e Cassano commenta così la scelta: “Nella sua genialità e follia, una giocata te la fa negli ultimi minuti”. Vieri interviene: “Io punto su un altro calciatore”.

Mancini non ha conocato Balotelli in Nazionali, botta e risposta tra Cassano e Vieri su Twitch.

Il conto alla rovescia verso la sfida contro la Macedonia è iniziato con le convocazioni di Mancini per l'impegno dei playoff. Il 24 marzo a Palermo l'Italia affronterà il primo match da dentro o fuori: vinci e passi in finale dove puoi trovare Portogallo o Turchia. Come trovarsi ai piedi della montagna e alzare lo sguardo per scorgerne la cima ma senza vederla. Per scalarla il ct ha scelto 33 calciatori, tra questi non c'è Mario Balotelli: al suo posto ha preferito Joao Pedro del Cagliari e alle spalle di Belotti, Immobile ha guadagnato spazio Scamacca del Sassuolo (uno dei giovani più forti e interessanti nel ruolo in Serie A). Nulla da fare per l'attaccante che tra le fila dell'Adana ha mostrato progressi evidenti, peccato non siano bastati per convincere l'allenatore.

Scelta giusta o sbagliata? Durante il consueto collegamento alla BoboTv è stato Antonio Cassano a lanciare un sassolino nello stagno. In sintesi: a Balotelli non avrebbe rinunciato, lo avrebbe portato con sé per lanciarlo nella mischia alla bisogna. "Balotelli puoi chiamarlo o meno, può piacere o meno – le parole dell'ex calciatore -. Sono e sarò sempre al fianco di Mancini e delle sue scelte, e tiferò sempre Italia. Detto questo, io Balotelli l'avrei chiamato".

La preferenza di Vieri: no a Balotelli, sì a un calciatore come Scamacca.

Perché, cosa ha fatto l'ex milanista per meritare l'ennesima opportunità in Azzurro? Per FantAntonio Balotelli è il classico calciatore che può estrarre dal cilindro la giocata decisiva, il colpo che ti serve per cambiare l'inerzia del match oppure rimediare a soluzioni disperate. "Nella sua genialità e follia, una giocata te la fa negli ultimi minuti – ha aggiunto Cassano -. L'avrei tenuto lì, per metterlo nel finale in caso di necessità".

Bobo Vieri scuote la testa, non è d'accordo e ha un'altra idea sulla rosa degli attaccanti. Attende che l'amico termini l'intervento poi prende la parola e spiega perché Mancini ha fatto bene a non chiamare Balotelli in Nazionale. "In tutti questi anni non ho visto nulla – dice in replica a Cassano -. Tanti se tira…, se fa gol…, ma con i se non si va da nessuna parte. Mancini stravede per lui, ma se non l'ha chiamato forse c'è un motivo. Piuttosto che Balotelli, io punto su un altro calciatore… se serve a dare una scossa negli ultimi venti minuti preferisco far giocare Scamacca".