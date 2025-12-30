Cassano attacca Marotta: “Da 5 anni l’Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti”

L’ex calciatore si schiera nel botta e risposta tra il presidente dell’Inter e il tecnico del Napoli, Antonio Conte: “L’Inter quest’anno è ancora la più forte, solo che l’allenatore più forte lo ha il Napoli. Pensa a difendere Chivu che sta facendo un grandissimo lavoro”.

Nel botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e il presidente, Giuseppe Marotta, su chi è realmente favorito per la vittoria dello scudetto Antonio Cassano si schiera dalla parte del tecnico salentino, che dopo il successo con la Cremonese ha ribadito come "il Napoli non è pronto a comandare" perché non ha la stessa forza (mediatica, strutturale, patrimoniale) di Inter, Milan, Juventus. Una versione della situazione che ha suscitato commenti divisivi e repliche piccate da parte del massimo dirigente nerazzurro che ha definito le parole dell'allenatore come un tentativo di "distrarre l'attenzione" dalla sua squadra che invece è "nettamente favorita" rispetto anche alla stessa Inter. "Da 5 anni l'Inter è la squadra più forte – le parole dell'ex calciatore durante l'ultima trasmissione di Viva el Futbol – e lo è anche oggi. Solo che il Napoli ha Conte che è un grande allenatore mentre loro hanno buttato nel ce**o 3 scudetti. E guardate Juan Jesus… all'Inter era stato dimenticato, a Napoli è diventato importante grazie al lavoro di Conte. E guardate anche cosa sono diventati Hpjlund, Neres e McTominay".

L'attacco di Cassano a Marotta: "Hai un grande allenatore, non fare sceneggiate"

L'ex giocatore non ha peli sulla lingua, né ha paura di esporsi dando giudizi molto forti. Ci mette la faccia come sempre e propone la sua analisi. Tra le opinioni che esprime ce n'è una che sottolinea con decisione. "In panchina c'è un allenatore, caro Marotta, che è un fenomeno. Chivu, parla bene, si comporta bene, sta facendo giocare la squadra benissimo e sta facendo un buonissimo lavoro. Pensa a quello… Caro Marotta, se dovessi arrivare secondo, visto che fai le sceneggiate, farai uscire tramite i tuoi amici le solite manfrine e allora bisogna difendere Chivu. Perché se vinci lo scudetto, l'hai vinto perché sei la più forte. Se lo perdi poi fai la stessa identica manfrina che fai passare come Inzaghi, miglior allenatore, lavoro fantastico, eccetera eccetera. E tre scudetti sono stati buttati nel cesso e nessuno lo dice se non noi. Vai a difendere prima il tuo allenatore Cristian che sta facendo un lavoro fantastico invece di di andare a dire le ca**ate su Conte, sul Napoli che è nettamente la più forte".

L'ex calciatore dalla parte di Conte: "Ha ragione su tutto"

Cassano non ha dubbi, sa benissimo da quale parte schierarsi e sottoscrive in pieno la riflessione fatta da Conte sul divario che c'è tra il Napoli e le altre big storiche del calcio italiano. "È il quinto anno che l'Inter è la squadra più forte in Italia, che spende di più a livello di ingaggio. È la verità oppure si è inventato Conte qualcosa? È un dato di fatto. Il Milan ha scelto calciatori e allenatori sbagliati. La Juve stessa ha speso vagonate di soldi in questi 3 anni. Grazie alla gestione di De Laurentiis, che sbaglia e poi prende il migliore allenatore, il Napoli si è rimesso in carreggiata La realtà è questa. Conte ha semplicemente detto detto la realtà dei fatti".

Poi l'ennesima stoccata a Marotta e ai nerazzurri. "La favorita per lo scudetto da 5 anni è stata sempre l'Inter. È di gran lunga la più forte, con Inzaghi ha fatto 4 anni, 3 anni buttati nel cesso, non vinti. L'Inter quest'anno è ancora la più forte, solo che l'allenatore più forte lo ha il Napoli e se la giocheranno tutti e due. Il problema è questo".