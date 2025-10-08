Casemiro gioca da sempre col nome sbagliato sulla maglia: “In realtà non mi chiamo così”

Il 33enne brasiliano del Manchester United ha rivelato un curioso aneddoto sul suo nome “sbagliato”, che porta da sempre sulla schiena. Spiegando che non è così in realtà che si chiama ma ha deciso di non modificarlo: “Per tutti sarò sempre e solo Casemiro”

Casemiro è forse uno di giocatori che hanno legato nei tempi recenti il loro nome con quello di uno dei club europei più forti, il Real Madrid. Eppure, il 33enne brasiliano che in Blanco tra il 2015 e il 2022 ha vinto – e più volte – tutto ciò che un calciatore può sognare in carriera non si chiama realmente così. A svelarlo è stato lo stesso brasiliano che ha raccontato la nascita di un nome distorto: "Un po' per scaramanzia e un po' colpa del San Paolo".

La carriera di Casemiro: gli esordi al San Paolo, poi l'ascesa col Real Madrid

L'avventura di Casemiro nel calcio che conta iniziò proprio al San Paolo dove è cresciuto nelle giovanili del club brasiliano, esordendo in prima squadra il 25 luglio 2010, e per poi rimanerci per 4 stagioni (vincendo la Coppa Sudamericana nel 2012) prima di superare l'Atlantico e stabilirsi a Madrid, casa Real dove ha iniziato la sua straordinaria epopea di vittorie. Ma proprio ai tempi del San Paolo risale l'aneddoto che lo portò ad affrontare l'avventura europea con un nome sulle spalle della maglia che non era il suo, o meglio non era totalmente uguale al suo. Frutto di un caso che trasformò un errore in una splendida realtà.

Casemiro: "Col nome sbagliato sulla maglia giocai una gara eccezionale"

"Il mio vero nome di battesimo è Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro". Inizia così il ricordo dell'oggi 33enne che dal 2022 gioca a Manchester con i colori dello United. "Ma sull maglia ho scritto Casemiro e non l'ho voluto mai cambiare. Questo nome nasce da quando ero giovanissimo" continua il giocatore nel suo racconto. "In una delle prime partite ufficiali in Brasile mi conoscevano poco e stamparono erroneamente il mio nome in ‘Casemiro', sbagliando una lettera". Chiunque lo avrebbe fatto correggere, ma non lui e spiega il perché: "Il fatto è che con quel nome sulla schiena ero riuscito ad aver giocato una partita eccezionale e così decisi di non correggerlo più".

Casemiro: "Non lo cambierò mai, sarò per tutti sempre Casemiro con la e"

Così sugli annali del calcio alla voce "campioni" del Real Madrid e del Brasile ci sarà sempre scritto il nome sbagliato: "Per tutti sarò sempre Casermiro con la ‘e'" ha infatti concluso orgogliosamente il brasiliano che poi ha dato la colpa al caso: "Un po' è stata colpa del San Paolo e un po' della mia storica superstizione".