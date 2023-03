Casemiro espulso in Manchester United-Southampton, è disperato: sa di averla combinata grossa Il Manchester United impatta in un anonimo 0-0 a Old Trafford contro il Southampton, ultimo in classifica. Merito degli uomini di Selles ma anche di una incredibile leggerezza di Casemiro, espulso col VAR nel primo tempo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester United non va oltre uno squallido 0-0 a Old Trafford contro il Southampton, ultimo in classifica ma in grado di prendersi un punto pesantissimo in casa dei red devils di ten Hag. Che pagano in modo determinante una leggerezza di Casemiro nel primo tempo quando il brasiliano si è fatto espellere per un brutto fallo. Rosso con il VAR e la disperazione dell'ex Real che capisce subito di averla combinata grossa.

Uno United che fallisce l'appuntamento con i tre punti che sulla carta dovevano risultare quasi scontati, affrontando il fanalino di coda della Premier League e provando tenere la propria posizione per la qualificazione in Champions League del prossimo anno. Ma dopo il k.o. contro il Liverpool ad Anfield è arrivato un pareggio a reti inviolate davanti al proprio pubblico che vede ora il 3° posto in serio pericolo. Merito della squadra di Selles che ha tenuto il confronto con i più quotati avversari, ma anche colpa di uno degli uomini fondamentali del gioco di ten Hag, Casemiro, uscito anzitempo per un bruttissimo fallo a centrocampo.

Un'entrata scoordinata, in ritardo, con il piede a martello e che avrebbe potuto fare anche molto male ad un avversario. Ma soprattutto un intervento del tutto inutile, da parte di Casemiro in un momento e in una zona del campo in cui il Southampton era tutto fuorché pericoloso. Così la leggerezza del brasiliano ex Real è costata carissima al Manchester United in una gara che faticava già da tempo a sbloccarsi. Al 33′ del primo tempo, l'episodio che ha di fatto condannato i red devils: su un tentativo di recupero Casemiro si avventa in tackle, ma la gamba – che tocca anche la palla – finisce sullo stinco di Alcaraz che crolla a terra urlante. L'arbitro fischia subito fallo e viene richiamato dal VAR per un possibile check da espulsione.

Al signor Taylor bastano pochissimi istanti, un paio di review per scrollarsi di dosso anche gli ultimi dubbi e ritorna in campo per sventolare al giocatore dello United il cartellino dell'espulsione diretta. Sacrosanta ed inevitabile che costringe il Manchester ad un match in salita, in 10 contro 11 per più di un'ora. Casemiro davanti al rosso si dispera immediatamente, consapevole di aver commesso una leggerezza e una ingenuità che poi risulteranno fatali: lo consola Antony ma il brasiliano appare disperato, mani sul volto, incredulo per aver compiuto un fallo che condannerà lo United alle critiche per un pareggio che ha il sapore di una sconfitta.