Carroll ha salvato il matrimonio dopo le foto compromettenti: la moglie ha creduto alla sua storia L’attaccante del West Bromwich era finito sulle copertine del gossip per essersi data alla pazza gioia nel giorno del suo addio al celibato: s’era ritrovato a letto con 2 donne dopo aver preso una sbronza.

Andy Carroll e Billi Mucklow hanno pronunciato il fatidico sì. Le nozze hanno rischiato di saltare dopo le conseguenze dell’addio al celibato del calciatore.

Imbarazzo. Attimo di silenzio in sala. Sangue che si gela nelle vene. Invitati che trattengono il fiato e si guardano negli occhi. Il timore che il giorno delle nozze si trasformi in luna di fiele si taglia a fette. Sull'altare, dinanzi all'ufficiale che celebra il rito del matrimonio, ci sono Andy Carroll e la compagna, Billi Mucklow, che sta per legarsi a lui per sempre. Sono arrivati al giorno del fatidico sì dopo essere stati travolti dal chiacchiericcio del gossip per la notte brava dell'attaccante, finito in copertina per il suo addio al celibato selvaggio. Quando l'officiante ha recitato la classica formula "se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre" lo sposo deve aver avvertito un brivido lungo la schiena.

In quegli attimi sarebbe potuto accadere di tutto, anche che la donna che era lì, accanto a lui, ci ripensasse e lo mollasse sul più bello. In quegli attimi ha fatto un viaggio indietro nel tempo ed è tornato a quel giorno in cui, dopo aver bevuto tanto fino a stordirsi, s'è spenta la luce. Gli manca qualche pezzo, ha ricordi confusi e un gran mal di testa che gli sale all'improvviso. Quella sbornia e un'immagine rimbalzata sui social hanno rischiato di rovinarlo e inguaiarlo a un passo dalla cerimonia. Quando Carroll ha scoperto la sua foto a letto, accanto alla bionda e avvenente bar manager che era salita in camera sua, indossando perfino il suo accappatoio, deve aver rimpianto quella serata da leone e un risveglio in rima baciata che descriveva bene quali fossero le sue condizioni dopo la sbronza.

Mai sottovalutare le conseguenze di una giornata trascorsa a far bisboccia e baldoria con amici, tra culi di bottiglia e gomiti alzati, cin cin alcolici, dolci compagnie e quell'insostenibile leggerezza dell'essere uno scapolo al passo d'addio. Deve essere stato come sparare gli ultimi fuochi prima di mettere la testa a posto. La punta del West Bromwich s'era data alla pazza gioia a Dubai – dove si trovava anche la futura consorte in compagnia delle amiche – e, completamente ubriaco, aveva invitato un'istruttrice di fitness (Phoebe Robb, 26 anni) e la direttrice del locale (Taylor Jane Wilkey, 27 anni) nella sua suite. "A letto è svenuto, non c'è stato niente di sessuale tra di noi", le parole della donna che aveva scattato un selfie ammiccante accanto a Carroll, sdraiato vicino a lei e in catalessi.

Billi Mucklow è la donna che ha sposato Carroll, in un post su Instagram ringraziò l’amica che l’aveva aiutata a organizzare il suo addio al celibato a Dubai.

La reazione della futura moglie del calciatore fu furibonda: abbandonò la casa dell'Essex dove vivevano per tornare dai suoi genitori e buttò via anche l'anello di fidanzamento per capire se credere alla versione di Carroll e accettare di sposarlo oppure mandare tutto all'aria. "Non è successo niente", le aveva ripetuto più volte. Non l'aveva tradita e quelle foto erano solo incidente, erano state scattate senza che lui ne fosse consapevole. Erano solo la conseguenza di un pomeriggio in cui aveva bevuto di tutto fino a crollare. E lei gli ha creduto perdonando quella leggerezza.

Ecco perché dinanzi a quel "parli ora o taccia per sempre" Andy e Billi si sono guardati negli occhi e hanno iniziato a ridere, coinvolgendo tutti gli invitati in quella ilarità che ha rotto il ghiaccio e spazzato via ogni imbarazzo. Baci, abbraccia e applausi. Coraggio, il meglio è passato.