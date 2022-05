L’addio al celibato selvaggio di Carroll, una bionda lo inguaia: “A letto è svenuto” L’attaccante del West Bromwich Albion, Andy Carrol, è finito sulle copertine del gossip a causa del suo addio al celibato. In Inghilterra l’espressione del viso disfatto è rimbalzata alla velocità di un clic. A scattarli la foto è stata la donna che era con lui.

Andy Carroll totalmente disfatto dopo un addio al celibato trascorso a bere per tutta la giornata. Accanto a lui la bar manager incontrata in un locale a Dubai.

Un paio di foto scattate mentre era nel mondo nei sogni, perso chissà dove, stordito da tutta la roba che aveva bevuto, mandando giù drink come fossero acqua fresca. Andy Carrol è finito sulle copertine del gossip a causa del suo addio al celibato. Sfrenato, alcolico, selvaggio al punto da arrivare a fine giornata a pezzi, confuso e (forse) felice. Ma nemmeno immaginava quali sarebbero state le conseguenze di quella bravata fatta prima di pronunciare il fatidico sì per le nozze con Billi Mucklow con la quale è fidanzato dal 2014.

L'attaccante del West Bromwich, oggi 33enne, è finito nei guai per quell'immagine rubata, fatta a tradimento e con apparente innocenza (è la versione della persona che era con lui), per scherzo e avere un ricordo di quei momenti i cui bacco, tabacco e venere hanno ridotto il giocatore in cenere… col rischio anche di mandare in fumo il matrimonio. In Inghilterra l'espressione del viso disfatto dalla bisboccia è rimbalzata alla velocità di un clic. Prima la pubblicazione su Snapchat, poi la condivisione sugli altri canali e addio.

La donna che era con Carroll nel giorno dell’addio al celibato: indossa l’accappatoio personalizzato del calciatore.

Tutto è iniziato la settimana scorsa quando la futura moglie di Carrol s'è recata a Dubai con un gruppo di amiche per l'addio al nubilato. A raggiungerla nel Paese arabo è stato lo stesso calciatore: s'è recato lì e le ha fatto una sorpresa per godere del clima mite, del sole, del senso di leggerezza che ti dà stare rilassato in spiaggia, accarezzato dalla brezza marina. Il meglio (o il peggio) per lui deve ancora venire. Succederà tutto quando inizierà i festeggiamenti per l'addio al celibato: inizierà a bere e a un certo punto sarà come spegnere la luce.

Non era solo. Oltre ad alcuni amici c'era anche Taylor Jane Wilkey, la bar manager incontrata nel locale dove darà il via ai bagordi prima di trasferirsi in discoteca. "Abbiamo trascorso tutto il tempo a bere… eravamo tutti ubriachi – le parole della donna al tabloid The Sun -. È stata una giornata alcolica". Taylor, accompagnata da amiche, ha festeggiato con Carroll e altri due calciatori – tra cui il difensore del Newcastle United Paul Dummett e il portiere Mark Gillespie – fino al rientro in albergo.

Una volta giunti in stanza non è chiaro cosa sia successo davvero. "Non c'è stato niente di sessuale tra di noi", s'è affrettata a precisare Wilkey. Ma la sua foto nel bagno della stanza del giocatore, fatta mentre indossa il suo accappatoio (si nota il nome dell'attaccante scritto nella parte anteriore), non passa inosservata. "Non eravamo soli, c'erano anche altre persone con noi. È stato un after party… abbiamo ascoltato della musica poi lui è andato a letto ed è svenuto. Se ho fatto quelle foto è solo per scherzare ma tra di noi, ripeto, non è successo niente".