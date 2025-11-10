Carrasquilla spezza la tibia a Kevin Mier, il fallo è terrificante: “Un normale intervento di gioco”

Il portiere messicano Kevin Mier so è gravemente infortunato dopo l’intervento killer di Carrasquilla in Cruz Azul-Pumas: la gamba destra si piega in modo innaturale spezzandosi. La diagnosi è più che seria: frattura della tibia e stagione finita. “Normale intervento” ha poi minimizzato l’allenatore dei Pumas scatenando il putiferio.

In Messico sta tenendo banco la feroce polemica a seguito di un episodio avvenuto durante la partita tra Cruz Azul e Pumas, quando Carrasquilla – poi solamente ammonito – è entrato in tackle sul portiere Kevin Mier nell'intento di togliergli la palla ma franandoci addosso con conseguenze terribili: frattura delle tibia destra, con la gamba che si piega in modo innaturale. Mier è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, mentre nel post partita sono arrivate le altrettanto terrificanti parole del tecnico dei Pumas, Efraín Juárez, che ne ha minimizzato l'infortunio: "Smettetela di scherzare, è il calcio e un normale intervento di gioco".

Cos'è successo in Cruz Azul-Pumas: l'intervento killer di Carrasquilla su Mier

Un intervento oltre ogni limite, sciocco e inutile e per questo ancor più grave e pericoloso: il panamense Adalberto Carrasquilla, giocatore del Pumas UNAM, la squadra messicana da cui ha recentemente rescisso il proprio contratto il gallese Ramsey a seguito della scomparsa del suo amato cane, è entrato in tackle sui piedi di Kevin Mier, portiere del Cruz Azul in netto ritardo. Le immagini sono terrificanti con il piede a martello del panamense che va a incocciare sulla gamba del messicano che si inarca in modo innaturale, spezzandosi. Subito si sono capite le gravissime condizioni in cui si è ritrovato Mier, con compagni e avversari che hanno richiamato l'immediato intervento dei sanitari.

"Non scherziamo, normale intervento di gioco": in Messico scoppia la polemica

Per Mier non c'è stato nulla da fare: dopo essere stato immobilizzato in barella, è stato issato sul mezzo mobile per essere trasportato prima fuori dal terreno di gioco e poi in ospedale dove gli hanno riscontrato una terribile trauma: frattura della tibia. Malgrado l'intervento sconsiderato di Carrasquilla, non è mancata la scia polemica sull'episodio con le parole fuori luogo dell'allenatore dei Pumas, Efraín Juárez che nel post gara ha cercato di minimizzare l'accaduto: "Non scherziamo, nessun fallo killer da parte di Adalberto. Si tratta di un regolare e normale intervento di gioco sui campi da calcio". Parole impressionanti, mentre lo stesso Carrasquilla si è invece direttamente scusato con il portiere messicano.

Cosa si è fatto Kevin Mier: frattura della tibia, stagione finita e Mondiali a rischio

Il referto medico ufficiale del Cruz Azul dopotutto è stato spietato: Kevin Mier ha subito la frattura alla tibia della gamba destra, che lo terrà fuori per il resto della stagione 2025. Un problema non da poco perché Mier è anche stabilmente nella lista convocati della nazionale messicana e l'appuntamento che non vuole perdere sono i Mondiali 2026 che ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Una corsa contro il tempo, visto che per il recupero ci vorranno almeno sei mesi più il tempo per il ritorno definitivo in campo: percorso già iniziato con l'operazione chirurgica avvenuta nella giornata di lunedì 10 novembre.