Luis Enrique ha rifiutato di farsi intervistare da Carragher in TV: ha visto cosa aveva addosso Jamie Carragher oltre ad essere ubriaco dopo Borussia Dortmund-PSG di Champions ha indossato anche una sciarpa della squadra tedesca durante le interviste post partita. Per questo motivo Luis Enrique, infastidito, si è rifiutato di presentarsi davanti al suo microfono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jamie Carragher ubriaco davanti alle telecamere della CBS dopo aver seguito tutta la semifinale d'andata di Champions tra Borussia Dortmund e PSG nel settore dei tifosi tedeschi. L'ex difensore del Liverpool, insieme a Peter Schmeichel, aveva il compito di condurre le interviste nel post partita dal Westfalenstadion seguito in collegamento studio da Thierry Henry e Alessandro Del Piero. Dopo aver intervistato Jadon Sancho, davanti alle telecamere della CBS era atteso anche Luis Enrique che però si è rifiutato di concedere quell'intervista proprio a causa di Carragher.

Luisi Enrique durante la sfida del PSG contro il Dortmund.

Peter Schmeichel ha raccontato che l'allenatore del PSG si è limitato solo a salutare e poi se n'è andato dopo aver visto Jamie Carragher. L'opinionista ed ex difensore dei Reds indossava infatti una sciarpa del Dortmund. Per questo motivo – non perché Carragher fosse ubriaco – il tecnico spagnolo ha preferito evitare quella chiacchierata. Schmeichel ha inoltre aggiunto: "Quando abbiamo parlato con Sancho, l'addetto stampa del Dortmund si è arrabbiato un po' con noi perché non era sulla lista. Siamo stati molto cattivi. Ma spero che fosse un buon contenuto".

Insomma, quella in Germania è stata sicuramente una serata particolare per Carragher: "Non ho mangiato molto – aveva spiegato a Kate Abdo che chiedeva all'ex difensore se fosse in grado di continuare -. Ho mangiato solo un cheeseburger verso le due e mezza. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare le parole, perché ho bevuto circa otto pinte". Carragher però è rimasto colpito da quella serata: "Ho una nuova famiglia, una famiglia e degli amici (tifosi del Dortmund). Ci prendiamo tutti cura l'uno dell'altro", ha concluso.

La vista di Carragher palesemente felice per il successo del Borussia Dortmund con tanto di sciarpa giallonera sul collo di certo però non è stata il massimo per Luis Enrique. Il tecnico spagnolo si è limitato a un semplice "ciao" prima di tornare sui suoi passi evitando di parlare ai microfoni della CBS. "Sul serio, ha sconvolto tutti qui" ha aggiunto ancora sull'argomento Schmeichel sottolineando come quella sciarpa avesse causato fin da subito diversi problemi per le interviste. Insomma, una serata del tutto fuori controllo per Carragher pronto a rientrare in studio insieme ad Henry e Micah Richards.