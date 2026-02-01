Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96′, l’Atalanta gioca in 10 dall’8′ e pareggia 0-0 col Como

Poteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8′ per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico Paz al 96′. Esito pazzesco. Per il Como è una mezza sconfitta. L'Atalanta dice un grazie scritto a carattere cubitali a Carnesecchi.

Ahanor espulso dopo 8 minuti

La sesta e la settima della classifica, una contro l'altra. Como-Atalanta era una partita molto attesa, spettacolo quasi garantito. Due squadre spumeggianti con due allenatori votati al bel gioco, ma all'8′ cambia tutto. Perché viene espulso Ahanor, che colpisce Perrone con una manata a palla lontana.L'arbitro Pairetto vede tutto e non può far altro che estrarre il cartellino rosso. La partita si gioca da quel momento in poi in una sola metà campo, quella in cui difende l'Atalanta, che deve ringraziare un sontuoso Carnesecchi che da un certo punto in poi diventa insuperabile.

Carnesecchi strepitoso: salva l'Atalanta

Palladino al 18′ toglie Scamacca e mette Sulemana. L'obiettivo dell'Atalanta è difendersi e ripartire. Butez non dovrà compiere grandi interventi, Carnesecchi invece sì. L'attaccante più pericoloso è Jacobo Ramon, che in tutta la partita ha la bellezza di quattro palle gol. Douvikas nella ripresa si è divorato un gol a porta spalancata. Morata subentrato non è riuscito a concretizzare due chance. L'XG del Como è clamoroso sfiora i 4.

E para il rigore a Nico Paz

Quello dell'Atalanta quasi inesistente. Il dato del possesso palla pure è abissale. Ma nel calcio ciò che conta è solo il numero dei gol, per dirla alla Max Allegri. Lo 0-0 sembra il risultato finale, ma al 95′ l'arbitro assegna un calcio di rigore al Como che Nico Paz si fa parare da Carnesecchi. Finale di partita clamoroso.