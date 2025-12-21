Caressa sbotta in diretta tv con Runjaic: chiude il collegamento con un duro rimprovero

Kosta Runjaic ha vissuto una domenica da incubo: la sua Udinese è stata travolta 5-1 dalla Fiorentina e quando va in tv a spiegare cosa è successo alla sua squadra lo fa controvoglia. Il tecnico dei friulani viene addirittura congedato in maniera frettolosa e con poco calore da Fabio Caressa che reagisce d'istinto quando si accorge che l'allenatore a stento reagisce alla domande che gli vengono poste. "Non voglio rispondere". "Non voglio parlare dei dettagli", aggiunge evitando di chiarire perché ha tolto Zaniolo alla fine del primo tempo. "Chiedete ai giocatori, non a me". Sono le tre frasi che hanno fatto perdere la pazienza al conduttore rispetto a quesiti legittimi dopo la scoppola tremenda presa dall'Udinese contro un avversario che sarà sì pericoloso e forte ma è ultimo in classifica ed era, inoltre, lecito attendersi altro da una formazione che aveva schiacciato i campioni d'Italia. "Se non aveva voglia di parlare poteva anche non venire, ma se vieni devi farlo", sbotta Caressa che chiude il collegamento senza pensarci due volte sopra.

Perché Caressa ha perso la pazienza con il tecnico dell'Udinese

L'analisi di quanto accaduto al Franchi è uno dei temi della giornata che vede la Serie A monca per i match di Napoli, Inter e Milan rinviati a causa della Supercoppa. E la sconfitta così netta, rotonda dei friulani fa discutere e alimenta perplessità spontanee alla luce di quel che s'è visto in campo. Due su tutte: com'è possibile che i bianconeri siano passati da una prestazione incredibile contro il Napoli a quella coi Viola che non ha attenuanti (nemmeno l'espulsione di Okoye lo è abbastanza); perché l'allenatore ha cambiato Zaniolo alla fine del primo tempo.

"Abbiamo fallito una prova di maturità? Sì – dice Runjaic, la cui faccia spiega bene quale possa essere lo stato d'animo -. Non so perché non riusciamo a fare il salto di qualità, non voglio rispondere". Comprensibili l'amarezza e, al tempo stesso, la poca loquacità ma la matassa inizia a ingarbugliarsi quando il tecnico si trincera dietro repliche che un po' indispettiscono Caressa. "Non so se è un problema di concentrazione, chiedete ai giocatori non a me".

L'ultima domanda è di Luca Marchegiani che chiede come mai abbia deciso di togliere proprio Zaniolo alla fine del primo tempo: "L'ho cambiato per una ragione, ma non voglio entrare nei dettagli dopo la partita". E qui Caressa lo saluta chiudendo il collegamento senza remore: "Se non aveva voglia di parlare poteva anche non venire, ma se vieni devi farlo".

La versione del conduttore: il vero motivo della reticenza del tecnico

Prima di Runjaic era stato il dirigente, Nani, ad aver messo la faccia anche a Sky per scusarsi della sconfitta inattesa e pesante arrivata a margine di una "prestazione brutta e senza alibi". Una mossa che, forse, il tecnico non ha gradito. Almeno questa è la supposizione che fa Caressa: "Credo non gli sia piaciuto l'intervento della società subito dopo la sconfitta".