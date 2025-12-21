Intervento killer di Okoye in Fiorentina-Udinese: rosso diretto inevitabile, travolto Kean fuori area

Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye ha compiuto una autentica follia dopo solo 9 minuti di gioco: sconsiderata uscita fuori area, investendo Moise Kean in mnodo scomposto, volontario e violento. Che gli è costato il corretto rosso diretto da parte dell’arbitro Mariani.

Dopo solo 9 minuti di gioco di Fiorentina-Udinese tifosi al Franchi esterrefatti da quanto visto in campo, con il portiere dei friulani Maduka Okoye che travolge Moise Kean fuori dalla propria area di rigore, con una uscita folle e scellerata che è costata al portiere l'espulsione diretta da parte dell'arbitro Mariani che non ha esitato un secondo ad estrarre il rosso, con l'attaccante viola riverso dolorante a terra. Un episodio ai limiti del surreale che costringe l'Udinese a dover subire l'ovvia pressione viola, certificata da un primo tempo devastante per i friulani sotto all'intervallo per 3-0.

Cos'è accaduto tra Okoye e Kean: l'uscita assurda del portiere dell'Udinese

Un primo vero affondo, con un lancio dalla propria metà campo e il classico movimento di Moise Kean nel chiamare il pallone avvicinandosi per poi riscattare in profondità. Un'azione che trova la difesa friulana in difficoltà con l'attaccante viola che si invola verso il vertice destro dell'area udinese. Che Moise però non raggiungerà mai, falciato malamente da una scellerata uscita di Okoye. Il portiere bianconero colpisce duramente l'attaccante della Fiorentina, con un intervento violento, disinteressandosi del tutto del pallone e finendo a investire l'avversario. Uno scontro che ha visto finire a terra pesantemente Kean e che è costato carissimo a Okoye: Mariani è subito intervenuto fermando il gioco e correndo verso il portiere con il braccio alzato a mostrare il rosso diretto.

Quanto costa la follia di Okoye: Udinese in 10 uomini e subito in svantaggio

Una decisione arbitrale inevitabile, malgrado i goffi tentativi di scusarsi e di spiegazioni dello stesso portiere bianconero che macchia in modo indelebile la propria prestazione dopo solo otto minuti di gioco. L'intervento, falloso, volontario e violento non gli ha lasciato scampo e la decisione disciplinare è apparsa più che corretta. Avvallata anche da un velocissimo check da parte della sala VAR che ha confermato la scelta di Mariani. Un bruttissimo colpo per l'Udinese che poco dopo si è trovato subito anche in svantaggio, subendo la rete viola grazie a Mandragora al 21′.