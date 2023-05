Caos nella finale di coppa: il triplice fischio è fasullo, subiscono gol mentre tutti festeggiano Nella finale valida per i Giochi del Sudest asiatico in Cambogia, Indonesia-Thailandia si trasforma in un far west. Caos e risse per via di un triplice fischio fasullo dell’arbitro. L’Indonesia subisce il gol del pareggio mentre tutti già festeggiavano la vittoria in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quanto accaduto ai Sea Games 2023, ovvero i Giochi del Sudest asiatico in Cambogia, ha dell'incredibile. La finale di coppa che ha visto protagoniste Indonesia e Thailandia è stata caratterizzata da un finale di partita a dir poco rovente. Sul punteggio di 2-1 per l'Indonesia, i giocatori in campo, in pieno recupero e in attesa solo di alzare il trofeo, sentono un fischio e vanno tutti in campo a festeggiare. Le immagini mostrano il loro allenatore festeggiare commosso quel successo ma un certo punto si accorgono che forse si sbagliavano.

L'arbitro infatti richiama l'attenzione di tutti i giocatori in campo e della panchina ormai entrata in campo per esplodere la propria gioia: la partita non era finita…Pochi secondi e il gioco in campo riprende: approfittando dell'euforia generale, la Thailandia trova la rete del 2-2 scatenando il putiferio in campo. La panchina tailandese si alza e corre a festeggiare contro quella indonesiana scatenando una rissa infinita che si protrae per diversi secondi.

Le immagini mostrano proprio lo scontro tra i tanti giocatori di Indonesia e Thailandia sulla pista atletica che divide le panchine dal rettangolo verde. L'arbitro fischia continuamente cercando di dissuadere quella incontrollata violenza cercando di farsi largo tra calci e pugni vari. Il direttore di gara riesce a far ritornare la calma anche grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza e la polizia che è dovuta scendere in campo per sedare tutti. A quel punto il gioco si riprende sul punteggio di 2-2 che manda le squadre ai supplementari.

Una beffa atroce per l'Indonesia che pensava ormai di avere in pugno la coppa. Con la tensione ancora alta, la finale è così ricominciata con i tempi supplementari e nel primo minuto l'Indonesia è tornata in vantaggio. Un gol che ha creato l'ennesima rissa in campo che ha però provocato questa volte ben due espulsioni, una per squadra. Alla fine, la squadra indonesiana ha superato la rivale, che ha finito per giocare con otto giocatori, e ha vinto il titolo grazie ad altri due gol per il 5-2 finale.

Nel complesso la partita sarebbe potuta terminare senza caos e tensioni se solo l'Indonesia non avesse confuso quel triplice fischio piovuto dagli spalti con quello dell'arbitro che invece in campo non aveva assolutamente fermato il gioco. Insomma, la coppa è stata poi festeggiata con diversi giocatori dell'Indonesia visibilmente provati dalle risse continue ma sorridenti ma con tanto di cerotti sul viso e sulle parti interessati dopo lo scontro con gli avversari.