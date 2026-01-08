Caos in Serie C, pesante penalizzazione per il Trapani: come cambia la classifica del girone C

Nuovo caos in Serie C con la penalizzazione ufficiale al Trapani. La squadra siciliana, che milita nel girone C, ha ricevuto dal Tribunale Nazionale Federale la notifica di un pesante -7 in classifica da scontare nell'attuale campionato. Una situazione che aggrava ulteriormente una situazione già complessa sul piano sportivo e societario. Sono così 15 i punti totali di penalizzazione per i granata che adesso scivolano a 19 punti con Latina e Foggia al quartultimo posto.

Questa la nota ufficiale della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive". Inoltre il presidente del club, Valerio Antonini, ha subito un'inibizione di 4 mesi e un'ammenda da 1500 euro.

al sig. Valerio Antonini, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda

al sig. Vito Giacalone, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda

al sig. Andrea Oddo, mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda

al sig. Salvatore Castiglione, mesi 12 (dodici) di inibizione

alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda

La nota ufficiale della FIGC.

Il Trapani a questo punto potrebbe presto presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, per poi proseguire eventualmente davanti al Tar e al Consiglio di Stato. A questo punto cambia totalmente la classifica del girone C di Serie C con il Trapani che sprofonda nelle parti basse ridimensionando completamente le ambizioni della squadra partita per essere nella zona alta: