Caos in Serie C, pesante penalizzazione per il Trapani: come cambia la classifica del girone C

La Figc ha sanzionato il Trapani Calcio con una pesante penalizzazione che stravolge la classifica del girone C. Ben 4 mesi di inibizione per il presidente Valerio Antonini.
A cura di Fabrizio Rinelli
Nuovo caos in Serie C con la penalizzazione ufficiale al Trapani. La squadra siciliana, che milita nel girone C, ha ricevuto dal Tribunale Nazionale Federale la notifica di un pesante -7 in classifica da scontare nell'attuale campionato. Una situazione che aggrava ulteriormente una situazione già complessa sul piano sportivo e societario. Sono così 15 i punti totali di penalizzazione per i granata che adesso scivolano a 19 punti con Latina e Foggia al quartultimo posto.

Questa la nota ufficiale della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive". Inoltre il presidente del club, Valerio Antonini, ha subito un'inibizione di 4 mesi e un'ammenda da 1500 euro.

  • al sig. Valerio Antonini, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Vito Giacalone, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Andrea Oddo, mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Salvatore Castiglione, mesi 12 (dodici) di inibizione
  • alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda
La nota ufficiale della FIGC.
La nota ufficiale della FIGC.

Il Trapani a questo punto potrebbe presto presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, per poi proseguire eventualmente davanti al Tar e al Consiglio di Stato. A questo punto cambia totalmente la classifica del girone C di Serie C con il Trapani che sprofonda nelle parti basse ridimensionando completamente le ambizioni della squadra partita per essere nella zona alta:

  1. Benevento 44
  2. Catania 42
  3. Casertana 38
  4. Salernitana 38
  5. Cosenza 36
  6. Monopoli 30
  7. Crotone 28
  8. Casarano 28
  9. Potenza 26
  10. Cerignola 25
  11. Atalanta U23 22
  12. Sorrento 21
  13. Cavese 21
  14. Siracusa 21
  15. Team Altamura 20
  16. Latina 19
  17. Trapani 19
  18. Foggia 19
  19. Giugliano 16
  20. Picerno 15
