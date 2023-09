Caos a Marsiglia, Marcelino si dimette prima dell’esordio in Europa: minacce anche per il presidente L’incontro fra alcuni tifosi e i vertici del Marsiglia ha generato forti tensioni: il tecnico Marcelino ha presentato le dimissioni, seguito dal presidente intimorito da minacce di morte.

A cura di Ada Cotugno

L'incontro tra i tifosi e i vertici del Marsiglia ha portato a conseguenze drammatiche per il club: Pablo Longoria, presidente della società francese, avrebbe presentato le dimissioni dopo aver ricevuto minacce di morte da alcuni esponenti della tifoseria, come riportato da Eurosport. Tutto però è cominciato in mattinata, con il passo indietro dell'allenatore Marcelino che ha deciso di lasciare la panchina.

Secondo L'Equipe i pessimi risultati del Marsiglia avrebbero portato a un'insurrezione dei sostenitori che dopo il pareggio per 0-0 contro il Tolosa hanno incontrato i dirigenti del club per discutere dei problemi in cui riversa la squadra. Il summit è subito degenerato, con insulti e minacce che hanno portato alle dimissioni del tecnico. Alcuni esponenti della curva hanno attaccato la politica del presidente a partire dal mercato, segnato dalle cessioni dei pilastri della squadra nel corso delle ultime stagioni.

Sotto i riflettori della critica sono finite anche la gestione della squadra femminile e del settore giovanile, coordinati male dalla società secondo i tifosi che avrebbero chiesto le dimissioni del numero uno del Marsiglia, del direttore amministrativo e finanziario e del direttore generale. Nonostante le giustificazioni di Pablo Longoria il clima si è subito acceso, portando con sé minacce di morte e insulti pesanti che avrebbero costretto il presidente a lasciare il suo incarico.

Prima di lui anche Marcelino aveva presentato le sue dimissioni: l'allenatore era arrivato in panchina lo scorso giugno per sostituire Tudor, ma i pessimi risultati ottenuti nelle prime sei giornate di campionato (unite al clima di grande tensione) lo hanno portato a prendere questa scelta, a pochi giorni dall'esordio del Marsiglia in Europa League contro l'Ajax. Al sui posto ci sarà l'ex giocatore Jean-Pierre Papin, bandiera del club con un passato anche al Milan.

Non c'è ancora l'ufficialità delle due dimissioni ma è difficile ipotizzare in un ritorno alla normalità dopo le parole forti volate tra le parti in causa. Nella prossima settimana i tifosi chiederanno un incontro anche con i giocatori per sostenerli.