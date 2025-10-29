Camavinga mostra il suo fisico scolpito: svela il suo segreto sul ring

Eduardo Camavinga tuttofare, non solo in campo, anche nella vita. Il centrocampista francese, già abituato a cambiare ruolo e ricoprire più zone del campo, ora si sta adattando anche ad altri sport. Primo tra tutti la boxe. Il giocatore del Real Madrid ha mostrato su Instagram i frutti del suo allenamento con i guantoni, fisico da urlo e boom di reazioni sui social, tra cui quelle scherzose di due brasiliani del Real: Vinicius e la leggenda dei Blancos, Marcelo.

Da quando è arrivato in terra spagnola, Camavinga ha saputo sfruttare le occasioni e, con doti eccezionali, adattarsi a ogni richiesta degli allenatori. È successo con Carlo Ancelotti, che in tempo di emergenza infortuni l'aveva fatto giocare da terzino, sta succedendo anche ora con Xabi Alonso. Il francese, in ogni occasione, ha saputo esprimere al massimo il suo potenziale, risultando naturale anche in posizioni di campo non propriamente sue. Tanta dedizione e allenamento che gli hanno donato un fisico da vera statua greca, frutto, a quanto pare, anche del suo impegno come pugile.

Camavinga mostra i muscoli: l'allenamento da pugile del francese

A distanza di tre giorni dal Clásico, vinto per 2 a 1 dal Real Madrid contro i rivali del Barcellona, Camavinga si è mostrato sui social durante una sessione di allenamento. Niente pesi o palestra, solo guantoni color verde, una bandana ben stretta e uno sparring partner (così vengono chiamati nel mondo degli sport di combattimento i compagni di sessione). A giovarne sono stati sicuramente il suo fisico, che appare scolpito e temprato come quello di un lottatore greco, ma anche i suoi canali social. In poco meno di 24 ore il post ha già registrato più di 600 mila like e quasi 8 mila commenti, tra cui anche quelli di due superstar del mondo Blancos.

Vinicius e Marcelo reagiscono al fisico da urlo di Camavinga

Tra i commenti divertiti dei tifosi, che vogliono questo stile di Camavinga anche per il prossimo incontro contro i rivali del Barcellona, spuntano anche due nomi noti all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. La stella brasiliana Vinicius non ha perso l'occasione per scherzare con il suo compagno di squadra. La descrizione è chiara e, vedendo il francese con guantoni e sguardo serio, commenta il post con "Jon Jones?", non riuscendo più a distinguere il protagonista della foto tra il centrocampista e il famoso lottatore di arti marziali miste in forza alla UFC.

Dopo poco spunta un secondo brasiliano tra i commenti, si tratta di Marcelo. L'ex Real Madrid e leggenda del calcio chiama in causa un altro nome grosso degli sport da combattimento. Non servono spiegazioni per interpretare il suo "Mike", manca solo il cognome e il riferimento a Mike Tyson è inequivocabile. Guai in vista per i due? Non si può dire, ma con un Camavinga così, forse sarebbe meglio non scherzare troppo.