Camarda segna un gol pazzesco nella finale degli Europei Under 17: non era neanche immaginabile Francesco Camarda ha realizzato un gol fantascientifico nella finale degli Europei Under 17 tra Italia e Portogallo. Il giovane centravanti del Milan nella ripresa ha siglato anche la doppietta.

A cura di Alessio Morra

A Cipro brilla la stella di Francesco Camarda, che nella finale degli Europei Under 17 tra Italia e Portogallo ha realizzato un gol fantascientifico. Nella ripresa ha, poi, realizzato pure la doppietta. A 16 anni, questo attaccante che ha già fatto il suo esordio in Serie A con il Milan, manda un ulteriore messaggio. Sarà lui, e forse già tra un paio d'anni, un punto fermo della Nazionale maggiore.

Il gol favoloso di Camarda in Italia-Portogallo

L'Italia era già avanti, grazie alla rete di Coletta, quando Francesco Camarda firma una rete che passerà agli annali. Il calciatore del Milan, che da qualche mese detiene il record di calciatore più giovane nella storia della Serie A, viene a prendere palla quasi a metà campo, scambia con un compagno di squadra, detta il passaggio e inizia la sua galoppata.

Avanza, prima inseguendo il pallone, poi incollandoselo al piede, entra in area, con una sterzata elude il primo avversario, poi si accentra, elude un altro difensore portoghese prima di spostarsi leggermente e tirare con forza ma soprattutto con precisione. Il pallone si insacca. Gol bellissimo. Il pubblico di Cipro si esalta. L'Italia Under 17 di Favo raddoppia.

Nella ripresa l'Italia segna il gol del 3-0 con il Portogallo e mette la sua firma ancora Camarda, che non si fa mancare nulla, nemmeno la doppietta, che lo porta a 4 gol complessivi nel torneo a solo uno dal capocannoniere Ricardo Mora.

Dall'esordio in A a 15 anni al contratto con il Milan

Quello di Francesco Camarda è un nome che già rimbalza da anni e che è ben noto. Da quando era un ragazzino (e tecnicamente lo è ancora, perché ha 16 anni, essendo del 2008) che segna gol a vagonate. Pioli lo ha fatto esordire in Serie A a novembre del 2023, quando aveva ancora 15 anni, ed è diventato così il più giovane esordiente di sempre nel campionato italiano.

A Cipro, negli Europei Under 17, aveva già segnato un gol favoloso spazzando via anche qualche discussione di troppo sul suo conto e in realtà sul suo futuro. Perché nelle ultime settimane ci sono state diverse voci relative al suo contratto, con alcune insidie per il Milan, che però sembra aver risolto tutto, e molto presto annuncerà la firma del contratto.