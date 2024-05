video suggerito

Il rinnovo di Camarda con il Milan è ancora in alto mare, ma l’offerta più ricca non è dall’Inter Francesco Camarda non ha ancora rinnovato il suo contratto col Milan dopo aver compiuto 16 anni. Su di lui c’era l’interesse dell’Inter ma adesso all’estero c’è un club che pare essere in pole position per il giovane centravanti rossonero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il futuro di Francesco Camarda al Milan è ancora tutto da decidere. L’attaccante classe 2008 della Primavera rossonera e dell’Under 17 azzurra, che a novembre è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A, è in scadenza. Da tempo si tratta sul suo rinnovo di contratto ma ancora non è stato ufficializzato nulla. Questo accresce la preoccupazione da parte dei tifosi del Milan che fin da subito hanno accolto Camarda con un boato sul rettangolo verde di San Siro.

Il giovane attaccante è chiaramente finito nel mirino delle big vogliose di valorizzarlo dato che dal compimento del sedicesimo anno d'età può firmare con chiunque il suo primo contratto da professionista. Il pericolo inizialmente sembrava potesse essere rappresentato proprio dai cugini dell'Inter pronti a soffiarlo ai rossoneri mettendo a segno quello che sarebbe un autentico sgarbo di mercato tra nerazzurri e Milan. Ma l'offerta maggiore non sarebbe dell'Inter.

Su Camarda ci sono gli occhi di mezza Europa.

Il Borussia Dortmund in pole position su Camarda

In casa rossonera sicuramente sarà squillato il telefono più volte per avere informazioni su Camarda, magari dall'estero. D'altronde si tratta di un calciatore capace di mettere a segno record su record oltre a realizzare gol a grappoli nel corso delle ultime stagioni. Sono 13 i timbri in questa annata con la vetrina della Youth League che indubbiamente è servita ai tanti club stranieri per ammirarlo da vicino. Ma perché il rinnovo non è ancora arrivato? Dietro si nasconderebbe l'interesse della Germania e di un club tedesco in particolare, il Borussia Dortmund, pronto a fiondarsi sul talento rossonero e fare di lui l'ennesimo talento da mettere in vetrina e mostrare al resto del mondo.

Camarda in azione con la prima squadra del Milan contro il Frosinone.

La proposta di rinnovo del Milan a Camarda e il possibile intervento di Ibrahimovic

In tanti pensavano che con il compimento dei 16 anni il primo contratto da professionista di Camarda col Milan sarebbe stato una formalità. E invece ciò non è ancora avvenuto, almeno ufficialmente. Il giovane attaccante è rappresentato dalla GR Sports di Beppe Riso protagonista nell'estate scorsa dei trasferimenti di Tonali al Newcastle e di Frattesi all'Inter. Bisognerà trovare ora un punto in comune e non è da escludere che nella trattativa possa entrare a gamba testa Zlatan Ibrahimovic per cercare di mediare e arrivare a una conclusione.

Il Milan potrebbe proporgli un triennale – il massimo consentito per i minorenni – a partire dal luglio 2024, non più da marzo a questo punto, in modo che possa avere validità fino al 30 giugno 2027. Camarda è seguitissimo anche in Premier ma sarebbero proprio le sirene dalla Germania a far vacillare il ragazzo e il suo entourage. Il Dortmund in questo senso sembra essere in pole position per assicurarsi il giocatore. Si tratta di un affare delicatissimo che il Milan dovrà curare al meglio per non perdere un giocatore, un talento, dal potenziale enorme, che rappresenta inevitabilmente il futuro del club rossonero.