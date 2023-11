Chi è Camarda, il 15enne del Milan esordiente in Serie A che tra i piccoli segnava 5 gol a partita Francesco Camarda, talento del settore giovanile del Milan, è pronto a riscrivere la storia del club rossonero e del calcio italiano. Classe 2008, non ha ancora un contratto da professionista ma in questa stagione ha già messo a segno 7 gol in 13 partite con la Primavera di Abate.

Francesco Camarda è pronto a scrivere la storia del Milan e del calcio italiano. Dopo la deroga della FIGC il classe 2008 è pronto per essere convocato in occasione della sfida che i rossoneri giocheranno a San Siro contro la Fiorentina: dopo l'infortunio di Okafor, che si aggiunge alle tante indisponibilità in attacco, Stefano Pioli ha a disposizione solo Jovic come punta centrale ed è probabile che possa portarlo in panchina. Ultimamente si è parlato tantissimo del giovanissimo attaccante del Milan per il super gol in rovesciata in Youth League contro il PSG e perché il Milan aveva già deciso di trasferirlo in prima squadra dal 2024. Un futuro già scritto.

Se dovesse esordire contro i viola diventerebbe il più giovane calciatore ad aver giocato in Serie A (15 anni e 259 giorni) superando Wisdom Amey del Bologna (15 anni, 9 mesi e 1 giorno). Inoltre, batterebbe anche il primato rossonero di Paolo Maldini, che debuttò a 16 anni 6 mesi e 25 giorni.

Chi è Francesco Camarda, il talento di 15 anni del Milan

Francesco Camarda è nato il 10 marzo 2008 a Milano, è alto 184 cm e pesa 62 kg, Non ha un piede preferito, è ambidestro. È un centravanti veloce, forte fisicamente e dotato di una buona tecnica di base con un grande senso del gol. Il giovane calciatore rossonero è un appassionato di kickboxing, sport che pratica nel tempo libero e che gli ha permesso di potenziare le sue doti tecniche e fisiche. Dal 2020 fa parte delle giovanili del Milan.

Ha mosso i suoi primi passi con l'Afforese, il cui centro sportivo è distante solo otto chilometri dallo stadio di San Siro: poi è iniziata un'ascesa che lo ha portato ad essere uno dei talenti italiani più seguiti e più discussi degli ultimi mesi.

Quanti gol ha fatto Camarda nelle giovanili del Milan

Camarda nel settore giovanile del Milan ha battuto ogni record di gol e in qualche stagione ha avuto una media mostruosa che ha toccato anche le cinque reti per gara. Ha giocato sempre in categorie più alte rispetto alla sua: quando era un U14 giocava con l'Under 15, quando era un U15 battagliava nella U16. Quest'anno sta giocando in Primavera agli ordini di Ignazio Abate, ovvero due categorie sopra la sua età. Fa parte del giro delle nazionali giovanili, con un bilancio di 13 gol in 22 partite tra U15, 16 e 17.

Il contratto di Camarda: stipendio e valore di mercato

Francesco Camarda fa parte delle giovanili del Milan dal 2020 ma su di lui hanno messo gli occhi diversi top club europei. Non può ancora firmare un contratto da professionista perché potrà farlo solo quando compirà 16 anni, ovvero il prossimo 10 marzo, e la dirigenza del Diavolo sarebbe pronto a “blindarlo” con un accordo fino al 2027 (durata massima per un minorenne).

In questo momento non percepisce uno stipendio e non è facile fare una valutazione del suo valore di mercato, ma fa parte dell’elenco dei più grandi talenti europei da diverso tempo. Non è un caso che l'Adidas lo ha messo sotto contratto e la scorsa estate Camarda è stato uno dei volti dello spot delle X Crazyfast, una delle ultime linee di scarpe lanciate dal noto marchio sportivo.

Sembra tutto pronto per vedere Francesco Camarda con la maglia del Milan e curiosità, due anni fa realizzò il gol decisivo nella finale Scudetto U15 proprio in un Milan-Fiorentina, la stessa partita che potrebbe sancire il suo esordio in Serie A.