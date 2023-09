Superbomber Camarda al centro del nuovo progetto del Milan: è già deciso il suo futuro Francesco Camarda con la tripletta rifilata all’Entella in Coppa Italia Primavera ha messo a referto l’ennesimo record. Un campione precoce, pronto a firmare il suo primo contratto da professionista e diventare il centro del nuovo progetto del Milan dal 2024.

A cura di Alessio Pediglieri

Francesco Camarda continua a far parlare di sé e restare il profilo giovanile più interessante dell'intero panorama italiano, se non internazionale. L'attaccante classe 2008 di proprietà del Milan sta viaggiando a suon di record, con un'impressionante percentuale di gol realizzati che ne fanno tra i giocatori più prolifici di sempre. E adesso, con la seconda squadra che dal 2024 giocherà il campionato di C, Camarda sarà al centro di un nuovo progetto rossonero.

Il Milan Primavera ha iniziato questa stagione nel modo migliore, vincendo e convincendo sia in Italia sia in Europa. Trascinato dal suo ragazzo prodigio che oramai non fa quasi più notizia: Francesco Camarda. Il classe 2008 ancora protagonista nel 7-0 rifilato all'Entella in Coppa Italia di categoria, con tre gol nel giro di 15 minuti, spaccando un nuovo record: è diventato il più giovane giocatore ad aver segnato in tutte e tre le competizioni Under 19 cioè in Campionato, in Coppa Nazionale e nella Youth League.

Un primato di caratura internazionale, perché oggi Camarda non ce l'ha nessuno: con gli ultimi tre gol si è scrollato di dosso altri promettenti fuoriclasse come Youssoufa Moukoko, stellina diciottenne del Borussia e della Germania e Ryan Gravenberch, 21enne inglese del Liverpool. Ennesimo primato che quasi passa inosservato con tutti i record che Camarda ha macinato nella sua precocissima carriera di campione.

Dopotutto il nome di Camarda è legato da sempre a prestazioni impressionanti che hanno catapultato il ragazzo di Milano nel Gotha dei più grandi: dopo 5 stagioni nelle serie giovanili rossonere vantava uno score impressionante di oltre 500 gol e se si guardano i tabellini degli ultimi anni, l'attaccante del Milan ha mantenuto medie a dir poco impressionanti. 22 reti segnate in sole 25 partite nel campionato vinto con l'Under 15 e ben 22 gol in 18 partite con l'Under 17. Poi i primati snocciolati qua e là ad impreziosire la sua ascesa, tra cui quello di essere l'unico 2008 a riuscire a bagnare l'esordio in Primavera con un gol. Fino a quello europeo in Youth League dove, con una doppietta al Newcastle diventa il più precoce goleador italiano del torneo.

Adesso, però, sembra proprio che i palcoscenici delle serie minori siano davvero limitati per Francesco Camarda e la sua voglia di bruciare le tappe, così il nuovo progetto del Milan ritagliato su misura per lui. Dal 2024 anche i rossoneri avranno una seconda squadra che militerà in Serie C, come già fa la Juventus. E Camarda sarà al centro della squadra, di cui sarà l'elemento determinante in attesa di compiere il grande balzo finale, in prima squadra. Il prossimo marzo, compirà 16 anni ed è già pronto il primo contratto da professionista, di tre anni, il massimo che il regolamento permetta. Ovviamente, sempre e solo col Milan.