Camarda spaziale in Youth League, a 15 anni trascina il Milan con una doppietta: è già storia Ancora una prestazione da fenomeno per Francesco Camarda, classe 2008, punta centrale del Milan Primavera. Dopo aver bruciato le tappe in campionato, si è preso anche il palcoscenico della Youth League.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è competizione che resista a Francesco Camarda, classe 2008, di professione punta centrale, in forza al Milan Primavera dove sta continuando a inanellare record su record nella sua fulminea e già straripante carriera. Dopo aver strabiliato tutti in campionato ha deciso di prendersi anche il palcoscenico della Youth League e in occasione della sfida al Newcastle che precede quella dei "grandi", non ha perso occasione di fare il fenomeno.

Due gol, nella larga vittoria del giovane Milan ai coetanei del Newcastle, sconfitti con un perentorio 4-0 nella prima giornata del girone F di Youth League. Un match in cui mister Abate non ha di certo rinunciato in mezzo al tridente al gioiellino offensivo, Francesco Camarda che ha completato il reparto al fianco di Traorè e Scotti, venendo ripagato nel migliore dei modi: record di precocità per andare a segno nella competizione, a 15 anni e 195 giorni, diventando l'italiano più giovane di sempre.

Un talento precocissimo, di quelli che quando vedi in campo capisci possano andare lontano, anzi lontanissimo. Alcuni numeri, per capire la portata di questo campioncino in erba che da un paio di stagioni è il fiore all'occhiello della ‘Cantera' milanista. A soli 13 anni aveva già segnato una autentica valanga di gol in una manciata di partite. Scuola Milan, cresce tra le trafila del settore giovanile e si prende subito l'attenzione degli osservatori esteri tanto che in Inghilterra lo paragonano ad un'altra stella di poco più grande ma altrettanto splendente: Moukoko. Che con la maglia del Borussia Dortmund è diventato a 16 anni e 28 giorni il giovane marcatore nella storia della Bundesliga.

Nel 2022 nel segno di Camarda, il Milan si prende il campionato di categoria, l'Under15: il match decisivo che vale il titolo lo decide proprio lui, mentre il suo score non sembra fermarsi più, oltrepassando soglia 500 reti in sole cinque stagioni. Così arriva anche il debutto in Primavera, l'anteprima per attendere il suo sempre più imminente ingresso in prima squadra.

Anche in seconda squadra, con compagni e avversari di ben lunga più grandi, il "piccolo Inzaghi" come oramai è amorevolmente chiamato nell'ambiente di Milanello, non si intimorisce e supera l'ennesima prova nel modo migliore che ci possa essere: una doppietta all'esordio. Infine, ecco un'altra prima assoluta, europea, nell'anfiteatro del palcoscenico più grande in assoluto, la Champions League. Anche in questo caso, nessun timore referenziale: altra doppietta nel poker al Newcastle, altri titoli da prima pagina. Altro record preso con la prepotenza e la presunzione che solamente un quindicenne può e deve avere.